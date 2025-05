»Ko smo bili bolj resen narod, nismo oklevali pri zapiranju najnevarnejših kriminalcev«

Trump bi ponovno odprl zapor Alcatraz, ki so ga zaradi visokih stroškov zaprli leta 1963, danes je turistična znamenitost

Ponovno odprtje Alcatraza bo po Trumpovih besedah služilo kot simbol zakona, reda in pravice

© Michael Vadon / Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo napovedal obnovo in ponovno odprtje nekdanjega zloglasnega zapora Alcatraz pri San Franciscu, ki je danes muzej.

Alcatraz leži na majhnem otoku približno dva kilometra od obale San Francisca v Kaliforniji. V njem so bili zaprti številni znani kriminalci, med njimi slavni gangster Al Capone, priča pa je bil tudi več poskusom pobegov.

Zaradi visokih stroškov so ga zaprli leta 1963 po le 29 letih delovanja in je danes turistična znamenitost.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v nedeljo zapisal, da bodo zapor obnovili in tja pošiljali najbolj nevarne kriminalce. Medtem ko je Alcatraz nekdaj lahko sprejel nekaj več kot 330 zapornikov, je ameriški predsednik sedaj napovedal, da ga bodo povečali.

Donald Trump,

ameriški predsednik

Zatiranje kriminala je sicer Trump postavil za eno osrednjih nalog svojega drugega mandata v Beli hiši.

Kot je še zapisal v nedeljo, so ZDA predolgo nadlegovali hudobni, nasilni in večkratni storilci kaznivih dejanj. Ponovno odprtje Alcatraza bo po njegovih besedah služilo kot simbol zakona, reda in pravice.

"Ko smo bili bolj resen narod, nismo oklevali pri zapiranju najnevarnejših kriminalcev in smo jih zadrževali daleč stran od tistih, ki bi jim lahko škodili. Tako bi moralo biti," je dejal.

