Sigfried Uiberreither, Hitlerjeva podaljšana roka, je bil na slovenskem Štajerskem odgovoren za nasilno germanizacijo

Eden najvplivnejših gauleiterjev nacističnega rajha je še v zadnjih dneh vojne ukazal usmrtitev političnih nasprotnikov

Avstrijki zgodovinar Stefan Karner se podpisuje pod prvo celovito biografijo šefa civilne uprave takratne Spodnje Štajerske, nacističnega gauleiterja Sigfrieda Uiberreitherja. Monografija z naslovom Gauleiter Uiberreither. Zwei Leben je nedavno izšla pri avstrijski univerzitetni založbi Leykam.

Uiberreither je veljal za Hitlerjevo podaljšano roko in enega najvplivnejših gauleiterjev nacističnega rajha. Na slovenskem Štajerskem je bil odgovoren za nasilno germanizacijo in je še v zadnjih dneh vojne ukazal usmrtitev političnih nasprotnikov.

Po vojni so ga v avstrijskem kraju Murau leta 1945 aretirali, pozneje je bil v Nürnbergu priča obrambe. Zaprt je bil v nekdanjem koncentracijskem taborišču Dachau, od koder je dve leti kasneje pobegnil, ker naj bi izvedel, da ga nameravajo izročiti Jugoslaviji in kazensko preganjati. Ustvaril si je novo identiteto kot Friedrich Schönharting in v nemškem Sindelfingenu nemoteno živel vse do smrti leta 1984.

Naslovnica knjige

© amazon.com

Kot je v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF povedal Karner, je Uiberreither edini od nacističnih gauleiterjev, ki mu je uspelo, da se je 40 let skrival pod lažnim imenom in identiteto. Karner je med raziskovanjem ugotovil, da je bilo to mogoče le zato, ker je imel Uiberreither v povojnem obdobju zaščitnike. Ugledni avstrijski zgodovinar tudi ocenjuje, da na podlagi ohranjenih dokumentov ni dokazov, da bi Uiberreither obžaloval svoja pretekla dejanja, ga je bilo pa v zadnjih letih življenja zelo strah smrti.

Monografija Gauleiter Uiberreither. Zwei Leben je bila razprodana le nekaj tednov po izidu, zato je v tisku že druga izdaja, je še poročala ORF.