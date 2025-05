Kaj je Janša poskušal vsakič, ko je bil na oblasti?

IZJAVA DNEVA

"Sodba je izrečena, resda šele na prvi stopnji, Janša je dosegel svojo pravico … in je vidno nezadovoljen. Borba se nadaljuje, pravi, zmaga je zgolj prehodna, sodni sistem je še naprej politično manipuliran. Z drugimi besedami, sodni sistem velja samo, če ga nadzoruje on, kar je poskušal vsakič, ko je bil na oblasti: vsakič se je vpletal v kadrovske postopke in se opredeljeval do kandidatov."

"Kaj se bo še dogajalo, ko bodo sodni mlini mleli naprej, me ne zanima. Še kako me pa zanima, ali bo špekulacija res že spet postala osnova delovanja morebitne nove desne vlade, kar se najavlja brez trohice sramu."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o špekulanstvu: v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)