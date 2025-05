»EU ob vsem dogajanju v svetu postaja še pomembnejša«

"Ta teden praznujemo 75. obletnico Schumanove deklaracije in mislim, da ravno teh 75 let najbolje pokaže, da je EU dobra podlaga za mir, rast in blaginjo v Evropi, in ja, EU ostaja zvesta vsem vrednotam - demokraciji, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic - ter trdno prepričana o svojem prvotnem poslanstvu, ki je zagotavljanje miru in stabilnosti. Če pa govorimo o šibkosti: demokracija morda pokaže, da je šibka pri odzivanju na razmere; avtokracija je namreč tista, ki se lahko zelo na hitro odzove. Pri demokraciji je to drugače, ampak daje neko drugo veliko vrednost. Mislim, da EU ob vsem dogajanju v svetu postaja še pomembnejša. Zdaj ogromno držav prihaja k nam, ker želijo z nami trgovati, sodelovati."

(Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše o tem, ali EU postaja vse šibkejša in nepomembna; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)