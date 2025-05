Kaj je prvi pogoj za vzpon skrajne desnice?

IZJAVA DNEVA

"Od kod Alice Weidel, izobražena, premožna, istospolno usmerjena članica zgornjega sloja z dvojnim državljanstvom (ki ji omogoča pobeg, če bi šlo kaj narobe), črpa veselje do primitivnega rasizma, do boja in sovraštva do drugačnosti? S čim nagovarja člane stranke, da ji velikodušno spregledujejo njen privilegirani status in spolno usmerjenost, ki jima sicer odločno nasprotujejo, s čim je prepričala socialno šibkejši sloj in tudi veliko muslimanskih priseljencev druge generacije, ki so tudi sami šli skozi vsa ponižanja prišlekov? Tradicionalnih moških, ki ženi ne pustijo na cesto brez rute, volijo pa rasistično AfD? Da bi bila ironija popolna, AfD podpirajo celo nemški Judi, ki si želijo izgona muslimanov. Temeljna nekonsekventnost volilcev je torej prvi pogoj za vzpon skrajne desnice, podedovane od časov pradedka Adolfa. Šov, individualno in partikularno so v svetu domnevno neskončnih izbir očitno močnejši od dejstev."

(Urednica Tanja Lesničar Pučko o predsednici stranke AfD Alice Weidel; v kolumni za Dnevnik)