Carney: »Kanada nikoli ne bo naprodaj« / Trump: »Nikoli ne reci nikoli«

Kanadski premier Mark Carney na obisku pri ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v Beli hiši

Kanadski premier Mark Carney je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu danes ob obisku v Beli hiši povedal, da Kanada ni naprodaj in nikoli ne bo. Trump medtem ni odstopil od svoje zamisli o prevzemu nadzora nad Kanado, ki bi po njegovem morala postati 51. zvezna država ZDA, in dejal, da bo čas pokazal, kaj se bo zgodilo.

"Nikoli ne reci nikoli," je Trump dejal v odgovoru na novinarska vprašanja v Ovalni pisarni Bele hiše, kjer je sprejel Carneyja.

Vodja kanadske liberalne stranke se mudi na obisku pri predsedniku ZDA, potem ko je pred kratkim zmagal na volitvah - predvsem zaradi Trumpove uvedbe carin in groženj s prevzemom severne sosede. Trump je novemu kanadskemu premierju čestital za zmago in si celo prilastil del zaslug zanjo.

"Zelo spoštujem tega človeka, ki je vodil dobro kampanjo. Želimo biti prijatelji s Kanado," je dejal Trump, ki je omenil tudi kanadskega hokejista Wayna Gretzkyja.

Carney je medtem dejal, da se veseli pogovorov o odprtih vprašanjih, vendar pa je poudaril, da "Kanada ni naprodaj in nikoli ne bo."

Dodal je, da so priložnosti v partnerstvu, ob tem pa Trumpa pohvalil, da je zaveznice prepričal v povečanje vlaganj v varnost, in zagotovil, da to počne tudi Kanada.

Trumpove carine so sicer močno poslabšale odnose med ZDA in Kanado ter znatno zmanjšale turistične in druge obiske Kanadčanov v ZDA. Carney je v tej luči podobno kot po izvolitvi dejal, da je starih dobrih odnosov med državama konec, tudi zaradi Trumpovih besed o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države ZDA.

Trump je bil do Carneyja na splošno prijazen, privoščil pa si je nekaj manj prijaznih izjav. Med drugim je dejal, da ZDA zastonj branijo Kanado in jo bodo še naprej ter izrazil prepričanje, da ZDA subvencionirajo Kanado, s čimer bi morali končati.

Trump je proti Kanadi med drugim uvedel carine na uvoz avtomobilov, jekla in aluminija, s čimer želi zmanjšati trgovinski primanjkljaj. "Imamo ogromen primanjkljaj s Kanado. Težko je upravičiti subvencioniranje Kanade z morda okrog 200 milijardami dolarjev na leto," je dejal.

Primanjkljaj ZDA s Kanado je lani po podatkih ministrstva za trgovino ZDA znašal le okrog 63 milijard dolarjev. Od kje je Trump vzel številko 200 milijard, ni jasno, je pa menil, da ZDA ne potrebujejo avtomobile iz Kanade in kmalu za Kanado več ne več smiselno, da izdeluje avtomobile.

ZDA menda prav tako ne želijo kanadskega jekla, aluminija in drugih stvari, je dejal Trump.

Trump je nato nadaljeval prosto kramljanje z novinarji o različnih temah, medtem ko je Carney čakal, da se umakneta na dvostranske pogovore.

Predsednik ZDA se je med drugim pohvalil, da država še nikoli ni bila deležna toliko vlaganj, kot jih je danes zaradi njegove carinske politike, njegov predhodnik Joe Biden pa je "uvažal le nezakonite priseljence, kriminalce in morilce". Povedal je še, da bo prihodnji teden pred odhodom na večdnevni obisk na Bližnji vzhod "oznanil največjo novico v zgodovini", vendar ni želel izdati podrobnosti.

