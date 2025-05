»Svet si ne more privoščiti še ene vojne«

Združeni narodi (ZN) po indijskem napadu na Pakistan obe državi pozivajo k zadržanosti

Guterres je že v ponedeljek opozoril, da so napetosti med državama dosegle najvišjo raven v zadnjih letih

© Jean-Marc Ferré / Flickr

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je po torkovem indijskem napadu na cilje v Pakistanu obe državi pozval k zadržanosti. V sporočilu za javnost po indijskih zračnih napadih na cilje v Pakistanu, v katerih je po podatkih Pakistana umrlo najmanj osem oseb, je Guterres dejal, da si svet ne more privoščiti vojaškega spopada med državama.

Guterres je že v ponedeljek opozoril, da so napetosti med državama dosegle najvišjo raven v zadnjih letih. Državama je ponudil pomoč za zmanjšanje napetosti in poudaril, da ni vojaške rešitve.

Že v ponedeljek je obsodil teroristični napad 22. aprila blizu mesta Pahalgam v Kašmirju, v katerem je umrlo najmanj 26 civilistov. Indija je zaradi tega v torek zvečer ukrepala z napadom na cilje v Pakistanu, ki zanika vpletenost v teroristični napad in poziva k neodvisni preiskavi.

Indijsko veleposlaništvo v Washingtonu je sporočilo, da imajo kredibilne informacije, tehnične podatke in pričanja preživelih, ki jasno kažejo na vpletenost teroristov s sedežem v Pakistanu.

Sporočilo navaja, da je indijski svetovalec za nacionalno varnost Ajit Doval pred napadom na teroristične cilje govoril z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom, ki se na napad še ni odzval.

"Pričakovali smo, da bo Pakistan ukrepal proti teroristom in infrastrukturi, ki jih podpira. Namesto tega se je v zadnjih dveh tednih posvečal zanikanju. Ukrepi Indije so bili usmerjeni in natančni. Bili so premišljeni in odgovorni. Zadet ni bil noben pakistanski civilni, gospodarski ali vojaški cilj. Tarče so bile le znana teroristična taborišča," je sporočilo veleposlaništvo.

"Pred kratkim so indijske oborožene sile začele operacijo Sindoor z napadi na teroristično infrastrukturo v Pakistanu (...), od koder so bili organizirani in vodeni teroristični napadi na Indijo," je v kratki izjavi po napadih sporočila indijska vlada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistanska vojska je sporočila, da so Indijci napadli šest lokacij, pri čemer je umrlo najmanj osem ljudi vključno s 3-letnim otrokom, zadeta pa naj bi bila tudi mošeja. Najmanj 35 ljudi naj bi bilo ranjenih, poroča ameriška televizija ABC, ki se sklicuje na pakistanske medije.

Premier Šehbaz Šarif je Indijo obtožil strahopetnega napada in napovedal odgovor. "Pakistan ima vso pravico, da se odločno odzove na to vojno dejanje, ki ga je izvedla Indija in res se odločno odziva. Naše oborožene sile dobro vedo kako se spopasti s sovražnikom," je izjavil.

Pakistanska državna televizija, ki se sklicuje na varnostne uradnike, je poročala, da so njihove zračne sile v povračilnih ukrepih sestrelile dve indijski letali, vendar dodatnih podrobnosti ni navedla.

Indijsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so merili na najmanj devet lokacij v sosednji državi, Pakistan pa poroča o napadih na šest lokacij.

Na napad se je na kratko, po novinarskem vprašanju, odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump.

"Mislim, da so ljudje vedeli, da se bo nekaj zgodilo na podlagi preteklosti. Že dolgo se spopadajo. Upam le, da se bo to hitro končalo," je izjavil Trump.

Iz sveta pozivi k miru in zadržanosti

Iz sveta se vrstijo pozivi k miru in zadržanosti, potem ko so med Indijo in Pakistanom izbruhnili spopadi zaradi spora, ki ga je sprožil aprilski smrtonosni napad v indijskem delu Kašmirja. Peking in London sta izrazila pripravljenost posredovati za umiritev razmer, k diplomaciji in zadržanosti pa so pozvali tudi v Washingtonu, Parizu in Moskvi.

Kitajska je izrazila obžalovanje zaradi indijskih raketnih napadov, ki so po pakistanskih navedbah terjali najmanj 26 civilnih življenj. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Pekingu je ob tem izrazil zaskrbljenost nad razmerami.

Indijskemu raketiranju je sledila izmenjava topniškega ognja na de facto meji med državama v Kašmirju, pri čemer so bili po podatkih New Delhija ubiti najmanj trije Indijci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Indija in Pakistan sta sosedi, ki se ne moreta ločiti," je poudaril tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva. Državi je pozval, naj dasta prednost miru in stabilnosti ter se izogneta korakom, ki bi dodatno zapletli razmere. Dodal je, da je Kitajska pripravljena igrati konstruktivno vlogo pri umiritvi razmer.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio se je po indijskem napadu pogovarjal s kolegoma iz obeh držav. Pozval ju je k umiritvi razmer in vzpostavitvi komunikacije med voditeljema jedrskih sil, je sporočil tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA.

Na dogajanje so se odzvali tudi v Združenem kraljestvu, Franciji in Rusiji. Tako kot v Pekingu so tudi v Londonu izrazili pripravljenost na diplomatsko posredovanje.

"Naše sporočilo je, da smo prijatelj in partner obeh držav. Pripravljeni smo podpreti obe državi," je za radio BBC povedal minister za trgovino Jonathan Reynolds. Britansko zunanje ministrstvo je ob tem svojim državljanom odsvetovalo potovanja v bližino meje med državama in zagotovilo, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov.

V Parizu in Moskvi so medtem sprti strani pozvali k zadržanosti. "Mislim, da trajna konfrontacija med Indijo in Pakistanom ni nikomur v interesu," je za televizijo TF1 dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Dodal je, da se je pogovarjal s kolegoma iz obeh držav, pa tudi, da v Franciji sicer razumejo željo Indije po zaščiti pred terorizmom.

Na ruskem zunanjem ministrstvu so izrazili zaskrbljenost nad stopnjevanjem razmer. Kot so sporočili, upajo, da bo nastalo situacijo mogoče rešiti po mirni, diplomatski poti, navaja AFP.

Indija je cilje na pakistanskem ozemlju napadla, potem ko je minuli teden sosednji Pakistan obtožila, da je odgovoren za najbolj smrtonosen napad na civiliste v indijskem delu Kašmirja v četrt stoletja. V napadu na turiste blizu mesta Pahalgam so 22. aprila oboroženi moški ubili 26 ljudi. Pakistan je vpletenost zanikal in pozval k neodvisni preiskavi.

plMpz-E9U6s

B0tm2TsH3Rk

PFsronvNw5I