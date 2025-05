»Ob poti, po kateri danes hodimo in tekamo, so nekoč umirali«

KOMENTAR DNEVA

"V času športno-rekreacijskega obujanja spomina na žico okrog okupirane Ljubljane ne bi bilo odveč kakšno čtivo o času, ko so nam italijanski vojaki trasirali pot, po kateri danes hodimo in tekamo, nekoč pa so ob njej umirali."

"Recimo s kresnikom nagrajen roman Lada Kralja Ne bom se več drsal na bajerju, ki prepričljivo predstavi takratno dogajanje v Šiški. Ko sem ga prebral, sem si zaželel, da bi bili sposobni po njem posneti nadaljevanko. A je seveda bolje, da zgodbo pustimo v knjigi. Ki pa bi jo lahko prevedli v italijanščino. Zdaj, ko je v Ljubljani spet precej italijanskih turistov, ne bi bilo slabo, če bi jim omogočili, da preberejo tudi nekaj o tem, kaj je njihova vojska počela v mestu, v katerem iščejo, kje bi se fotografirali in dobro najedli."

(Kulturnik Andrej Rozman - Roza o poti spominov ob bodeči žici, ki je bila v času 2. svetovne vojne ovita okoli Ljubljane; v kolumni za Dnevnik)