»Javni sektor niso zgolj uradniki v upravnih organih«

IZJAVA DNEVA

"Vsi potrebujemo javne storitve ob tem se pogosto pozablja, da javni sektor niso zgolj uradniki v upravnih organih. Največji del zaposlenih predstavljajo vzgojiteljice, učitelji, profesorji, zdravstveni delavci, socialni delavci, znanstveniki, kulturniki, knjižničarji, policisti, vojaki in gasilci in številni drugi ljudje, ki vsakodnevno opravljajo delo, brez katerega si težko predstavljamo normalno življenje družbe. Zato ni pošteno trditi, da zaposleni v javnem sektorju ne delajo nič. Če bi bilo to res, bi to občutili vsi hitro in zelo konkretno."

"Nasprotno, številne dejavnosti, ki so pri nas še vedno del javnega sektorja, so v drugih državah že prešle v zasebni sektor, zato stereotipi o razbohotenem javnem sektorju ne držijo. Poleg tega se v družbeni okviri hitro spreminjajo demografske spremembe, staranje prebivalstva, digitalizacija in večje potrebe ljudi zahtevajo prilagoditve tudi v javnem sektorju."

(Minister za javno upravo Franc Props o tem, da Slovenija po številu zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi z evropskim povprečjem ne izstopa; via MMC RTV Slovenija)