22 županov ni držalo predvolilne obljube

Obljubo o izvedbi participativnega proračuna je po raziskavi držalo 40 od 62 županov

Izsledki raziskave Inštituta Danes je nov dan kažejo, da je od 62 županov, ki so se pred lokalnimi volitvami leta 2022 zavezali k izvedbi participativnega proračuna, besedo držalo 40 županov, 22 pa jih tega ni storilo, so danes sporočili z inštituta.

Kot poudarjajo na Inštitutu Danes je nov dan, participativni proračun številne koristi prinaša tako občanom kot tudi občinam, saj povečuje učinkovitost porabe sredstev, spodbuja enakomernejši razvoj lokalnega okolja in izboljšuje ravnanje z javno infrastrukturo. Poleg tega so prebivalci, ki sodelujejo pri sprejemanju občinskih odločitev, bolj povezani s svojo skupnostjo, participativni mehanizmi pa krepijo tudi zaupanje in legitimnost dela izvoljenih predstavnikov, menijo.

Kandidati za županska mesta so zaveze o uvedbi participativnega proračuna podali v vprašalniku pred lokalnimi volitvami novembra 2022. Da bi morala občina za ta namen zagotoviti del sredstev, se je strinjalo 240 od približno 630 kandidatov. Mandat je nato dobilo 46 tistih, ki jih je napovedalo izvedbo, poleg njih pa še 30 takih, ki so participativni proračun izvajali že v preteklosti.

Od 62 županov, ki so se pred lokalnimi volitvami leta 2022 zavezali k izvedbi te oblike sodelovanja javnosti v odločevalskih procesih, je besedo držalo 40 županov, 22 pa jih tega ni storilo.

Kot so sporočili z inštituta, lahko obiskovalci na spletni strani kampanje Kje je participativni proračun? s pomočjo interaktivnega zemljevida preverijo, kateri župani so izpolnili svojo obljubo, koliko slovenskih občin že izvaja participativni proračun in koliko jih o tem še ne razmišlja. Hkrati so na voljo tudi podrobnejše informacije o tem demokratičnem procesu, pri katerem o porabi dela občinskih sredstev za izvedbo projektov neposredno odloča javnost.

Kampanjo Kje je participativni proračun? je inštitut sicer prvič predstavil že pred lokalnimi volitvami leta 2018. V prejšnjem mandatu je obljubo o izvedbi nato uresničilo 24 od 56 županov, sam proces pa je potekal v 36 občinah.

Tokrat je vsaj en cikel participativnega proračuna izvedlo že 66 občin, kar kaže na občuten napredek in večje razumevanje pomena vključevanja javnosti v lokalno odločanje. Kljub temu pa avtorji kampanje opozarjajo, da na tem področju ostaja veliko prostora za izboljšave, menijo v inštitutu.