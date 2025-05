Kaj je vzrok, da je v svetu tako malo upora proti grozotam, ki jih vsak dan opazujemo?

IZJAVA DNEVA

"Danes kot junaški delujejo avtoritarni voditelji, ki brezsramno uničujejo demokratične institucije, se požvižgajo na mednarodno pravo, podnebne spremembe in uživajo v krutosti svojih besed in dejanj. Hannah Arendt je pred več kot pol stoletja poudarjala, da je pogum najpomembnejša politična vrednota, zato je dejala, da morajo biti politiki pogumni, sicer ne morejo opravljati svojega poslanstva. Ob tem, da sta danes grobost in ignoranca obravnavani kot politični pogum, se najbrž obrača v grobu."

"To, da se danes ne moremo več poenotiti o tem, kaj je pogum, je eden od vzrokov, da je v svetu tako malo upora proti grozotam, ki jih vsak dan opazujemo. Problem pa je tudi to, da smo o vprašanjih, v katero smer naj bi šel naš razvoj, vse manj zmožni razpravljati."

(Filozofinja in sociologinja Renata Salecl o tem, da je pogum krepost le, če ga vodita modrost in pravičnost; via Delova Sobotna priloga)