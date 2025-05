»Zgodovina se nikoli ne ponovi. Vedno je drugačna.«

IZJAVA DNEVA

"Naša doba ima velike probleme sama s sabo. Ampak nikoli ni bilo nič drugače. Vsako obdobje ima svoje probleme. Nenehno sklicevanje na drugo svetovno vojno nam pri razumevanju našega časa ne pomaga prav veliko. Problemi, s katerimi se soočamo, so problemi našega časa in so drugačni od problemov, ki so jih imeli pred nami. Vedno bomo soočeni z idejami in režimi, ki nas bodo ogrožali, vendar so to vedno ideje in režimi našega časa, v katerih nastajajo. Vedno s seboj prinesejo nove stvari. Lahko slišimo blede odmeve tistega časa, vendar jih ljudje uporabljajo za realizacijo svojih sodobnih agend."

"Druga svetovna vojna je zelo priročno sredstvo, da vzbudiš čustva, ki ti pomagajo pri realizaciji tvoje politične agende. Vsakič, ko nekoga slišite z govorniškega pulta vzneseno govoriti o drugi svetovni vojni, vam morajo začeti zvoniti alarmi. Takrat si je dobro vzeti nekaj časa za premislek. 'Kaj nam v resnici govorijo?' se je treba vprašati. 'H kakšnim dejanjem bi me radi nagovorili, da za prepričevanje kot argument potrebujejo drugo svetovno vojno?' Treba se je vprašati, kakšna čustva želijo vzbuditi v nas, da bi nas prepričali o svojih idejah. Sklicevanje na drugo svetovno vojno ni vedno zdravo. Mislim, da je zelo redko zares zdravo."

"Živimo v popolnoma drugačnih okoliščinah, kot so živeli ljudje v tridesetih letih. V primerjavi s tridesetimi leti je svet danes na premnoge načine neprimerljiv. Lahko slišite odmeve. Ampak veste, zgodovina se nikoli ne ponovi. Vedno je drugačna."

(Zgodovinar Keith Lowe o tem, da je ena od interpretaciji našega časa, da smo se vrnili v trideseta leta ter, da je nacizem v vzponu; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)