Miša Molk / »Evrovizija je izgubila edinstveno priložnost, da bi pokazala svoje stališče do vojne in genocida«

KOMENTAR DNEVA

"Skušala sem komunicirati z EBU-jem, poslala sem jim vprašanja, a sem dobila zelo posplošen odgovor, na katerega bi lahko napisali katero koli ime, kot da bi imeli enotni vzorec odgovorov. Že lani je bila izjemna priložnost, da EBU javno pokaže svoje stališče do vojne in genocida, ki se dogaja v Palestini, in izključi Izrael. Tega ni storil, spet se je potrdilo, da je denar sveta vladar. Na tekmovanju za pesem Evrovizije je žal pomembnejše, da je dovolj denarja, da imajo še to državo, ki prinaša tudi pokrovitelja, verjetno pa tudi ne želijo tvegati, da bi prišli v spor s to državo ali da bi izgubili finančna sredstva. Meni se zdi to sramotno in res so izgubili edinstveno priložnost, da bi pokazali svoje stališče do miru, vojne in genocida."

(TV voditeljica in poznavalka Evrovizije Miša Molk v podkastu na MMC RTV Slovenija o spornem sodelovanju Izraela na tem največjem glasbenem tekmovanju. V torek in četrtek bosta na javni televiziji na sporedu polfinala Eurosonga, v soboto pa bomo dobili zmagovalca 69. prireditve. Slovenijo bo letos zastopal Klemen Slakonja.)