»Prihodnost pred nami bo čudaška«

Od 13. do 17. maja bo potekal 5. Festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana

SYNSPECIES: Asbu

© arhiv organizatorja

Od 13. do 17. maja bo potekal 5. Festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana. Za uverturo bo v Slovenski kinoteki poskrbela projekcija presenečenja, ki jo uvaja kratki film Prihodnost pred nami bo čudaška AF, 1. del (2024). Avtorica filma, Silvia Dal Dosso, je raziskovalka digitalnih tehnologij in memov, projekcija pa je nastala v sodelovanju z Zavodom za sodobne umetnosti Aksioma, kjer bo na ogled multimedijska razstava EVA (Evil Vibrant Astute) 2.0 Joanne Bacas in Socratesa Stamatatosa.

Festival V-F-X Ljubljana bodo uradno odprli z AV performansom v Kinu Šiška, kjer bo predstavljeno delo dvojca SYNSPECIES (Elías Merino in Tadej Droljc) z naslovom Asbu, vzporedno z njim pa na ogled tudi Droljčeva AV instalacija Zlom z značilno estetiko laserskih struktur, ki kot superiorna moč vplivajo na genezo novega digitalnega sveta.

Osrednji del festivala bo nato potekal v Slovenski kinoteki, kjer obzorja pogleda tokrat raziskujejo z dvodelnim programom avstralskega sodobnega filma in videa z naslovom Sestavljene pokrajine gostujočega kuratorja Sama Mountforda. Ta predstavlja načine in prakse, s katerimi se umetniki upirajo in dekonstruirajo kolonialistično (in neoliberalno) podobo avstralske nacionalnosti.

Posebno doživetje bo ponudil AV performans Fosfen francoskega interdisciplinarnega umetnika in skladatelja Armanda Lesecqa, ki raziskuje koncept razširjenega filma (expanded cinema) na način obrata – filmsko platno v tej projekciji zamenjajo zaprte veke občinstva.

Na ogled bosta tudi deli priznanega francoskega umetnika Borisa Labbéja: Glass House je večkrat nagrajeni avdiovizualni spektakel, ki se navdihuje pri nikoli uresničeni ideji Sergeja Eisensteina in se kaže kot umetnikov odziv na novo digitalno prepleteno realnost družbe 21. stoletja. Labbé to linijo raziskuje tudi v letošnji VR točki s prav tako nagrajenim delom Ito Meikyu.

Kot festivalska stalnica nastopa programska sekcija Razgledi, ki jo kurira festivalska ekipa. Prva dva programa pod naslovoma Je to preteklost? in Je to prihodnost? prikazujeta filmska/video dela, ki skozi raziskovanje snovnosti medija usmerjajo pogled v različne koordinate družbenih spominov in preigravajo inovativne potencialnosti novih medijev. Tretji del programa pod naslovom Je to brezčasno? pripravljajo gostujoči kuratorji pomembnejših evropskih filmskih arhivov in filmskih festivalov. Ti bodo tudi gostje okrogle mize z naslovom Arhivi in iskanje nacionalne (filmske) identitete.

Opozarjajo na še eno programsko stalnico, sekcijo Brbotanja, kuriran program študentskih filmov štirih slovenskih umetniških akademij (UL AGRFT, UL ALUO, AVA, AU UNG), ki pričajo o posebno pozornem in inovativnem duhu mladih ustvarjalcev. V okviru festivala bodo v kavarni Slovenske kinoteke predstavljeni tudi rezultati predfestivalske delavnice za študente Iz analognega v digitalno pod vodstvom umetnice Neže Knez.

Festival dopolnjuje še program Med telesom in prostorom III: Vertikalni horizont, v katerem SCCA-Ljubljana in Slovenska kinoteka v okviru rednega sodelovanja že od marca predstavljata video/filmski opus vizualne umetnice in režiserke Nataše Prosenc Stearns.

Festival se bo zaključil s filmom Ali je bilo kaj avantgardnega? (2024) Matevža Jermana in Jurija Medena, ki obuja odrinjeno ali pozabljeno zgodovino eksperimentalnega filma iz časa Socialistične republike Slovenije.