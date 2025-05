»Bila sem ponižana in o tem dolga leta nisem govorila z nikomer«

Nekdanja varovanka P. Diddyja na sojenju s hudimi obtožbami proti glasbeniku

Na sodnem procesu v New Yorku proti glasbeniku Seanu Diddyju Combsu je v torek pričala njegova nekdanja varovanka Cassandra "Cassie" Ventura, ki je opisala številne spolne in druge zlorabe ter izbruhe nasilja in ponižanja, ki jih je trpela več let, poročajo ameriški in drugi mediji.

Ventura je glavna priča v procesu, v katerem je tožilstvo 55-letnega Combsa med drugim obtožilo, da je vodil kriminalno združbo za trgovino s spolnimi storitvami. Obtožen je prisilne trgovine z ljudmi s spolnimi storitvami, prevoza preko državnih meja za prostitucijo in izsiljevalske zarote. Danes bo Ventura odgovarjala še na vprašanja Combsovih odvetnikov.

Ventura je v torek na sodišču povedala, da jo je Combs silil v spolne odnose s prostituti in se pri tem naslajal. Silil jo je tudi v jemanje mamil. Če je ignorirala njegove klice, so jo našli njegovi sodelavci. Če ni izpolnila njegovih zahtev, jo je brutalno pretepel, je razkrila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. "Bila sem ponižana in o tem dolga leta nisem govorila z nikomer," je dodala.

Povedala je tudi še, da je obtoženca prvič spoznala pri 19 letih in z njegovo založbo podpisala pogodbo za deset albumov, od katerih je bil posnet le eden.

"Želela sem biti ob Seanu iz istih razlogov kot vsi drugi v tistem času. Bil je vznemirljiv, zabaven fant, ki je imel v rokah tudi mojo kariero," je dejala 38-letnica.

Tožilstvo je v ponedeljek na klop za priče poklicalo tudi varnostnika Israela Floreza in prostitua Daniela Phillipa ter prikazalo posnetek, na katerem je med drugim videti, kako Combs pretepa Venturo. Florez je pričal, da se je odzval na prijavo nasilja in da ga je Combs želel nato podkupiti za molk. Philip je opisal, da je imel po naročilu Combsa večkrat plačane spolne odnose z Venturo in je prav tako pričal o prisotnosti mamil in nasilnih izbruhih Combsa. Slednje po lastnih besedah ni prijavil policiji, ker se je bal za svoje življenje.

Combsa so v New Yorku aretirali lani septembra in od tedaj je v priporu. Sodišče je zavrnilo njegovo izpustitev po plačilu varščine, da ne bi skušal vplivati na priče. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor. Na sodišču se je Combs izrekel za nedolžnega in v začetku meseca tudi uradno zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hip-hopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k nastanku številnih glasbenih zvezd rapa in R&B glasbe, kot so Notorious. B.I.G. in Mary J. Blige.

