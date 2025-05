»V zgodovino se bo zapisal tisti, ki seje mir, ne tisti, ki žanje žrtve«

Papež ponudil posredovanje med svetovnimi voditelji za končanje vojn

Papež Leon XIV. se je danes ponudil za posrednika med voditelji držav v vojni in dejal, da si bo sam prizadeval, da bi mir prevladal. V govoru članom vzhodnih katoliških cerkva je novi papež tudi pozval kristjane, ki živijo na Bližnjem vzhodu, naj ne zapustijo svojih domov, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Od Svete dežele do Ukrajine, od Libanona do Sirije, od Bližnjega vzhoda do Tigraja in Kavkaza, koliko nasilja vidimo," je dejal papež na dogodku v Vatikanu ob jubilejnem letu, posvečenem 23 vzhodnim katoliškim cerkvam, ki delujejo v Vzhodni Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Indiji in delu Afrike.

Zbrane je pozval, naj molijo za mir. "Sam si bom prizadeval, da bo ta mir prevladal," je dodal.

Sveti sedež je po besedah Leona XIV. vedno pripravljen pomagati pri zbliževanju sovražnikov, da bi se iz oči v oči pogovarjali med seboj, da bi ljudje povsod znova našli upanje in si povrnili dostojanstvo, ki si ga zaslužijo. "Narodi našega sveta si želijo miru in njihove voditelje pozivam iz vsega srca: Srečajmo se, pogovarjajmo se, pogajajmo se!".

"Vojna ni nikoli neizogibna, orožje lahko in mora biti tiho, ker ne rešuje težav, temveč jih povečuje," je še poudaril Leon XIV. Dodal je, da se bo v zgodovino zapisal "tisti, ki seje mir, ne tisti, ki žanje žrtve".

Papež Leon XIV. k miru v svetu poziva v vseh javnih nastopih od svoje izvolitve prejšnji teden.