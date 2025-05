Evropa lahko v celoti prepreči sramotno izdajo Ukrajine

IZJAVA DNEVA

"Putin želi preprečiti kakršnokoli prihodnjo varnostno ali vojaško prisotnost Zahoda v Ukrajini ali njegovo pomoč tej državi. Trump je že popustil glede bodočega članstva Ukrajine v Natu in očitno je pripravljen Putinu obljubiti, da ji bodo ZDA povsem nehale pomagati."

"Toda tu vstopijo v igro Evropejci. Niti Putin niti Trump jih nista želela za pogajalsko mizo - in prav je tako. Dokler bodo Evropejci trdno odločeni, da Ukrajini še naprej zagotavljajo finančno in vojaško pomoč, se lahko Putin in Trump dogovorita o čemer koli, vendar na terenu to ne bo imelo bistvenega vpliva."

"Evropa ima torej v rokah adut. Če ji bo uspelo zbrati politično voljo, lahko v celoti prepreči sramotno izdajo Ukrajine v münchenskem slogu. Evropski voditelji morajo dati jasno vedeti, da bodo ne glede na vse še naprej podpirali obrambo in suverenost Ukrajine."

(Carl Bildt, nekdanji švedski premier in zunanji minister, Project Syndicate, o tem, da morajo evropski voditelji dati jasno vedeti, da bodo ne glede na vse še naprej podpirali obrambo in suverenost Ukrajine; v kolumni za Večer)