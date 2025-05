Rusija prepovedala Amnesty International

Ugledno nevladno organizacijo so obtožili rusofobije in ji očitali, da podpira Ukrajino

Rusko generalno tožilstvo je danes nevladno organizacijo za človekove pravice Amnesty International razglasilo za nezaželeno, s čimer je prepovedalo njene dejavnosti v Rusiji. Obtožili so jo rusofobije in ji očitali, da podpira Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije. Amnesty International je v odzivu sporočil, da ne bo prekinil svojega dela.

"Generalno državno tožilstvo se je odločilo, da dejavnosti mednarodne nevladne organizacije Amnesty International na ozemlju Ruske federacije razglasi za nezaželene," so zapisali v izjavi po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

Generalni tožilec je organizacijo s sedežem v Londonu obtožil, da je "center za pripravo globalnih rusofobnih projektov, ki jih plačujejo sostorilci režima v Kijevu".

Tožilstvo organizaciji tudi očita, da je "storila vse, kar je mogoče, da bi okrepila vojaški spopad v regiji, opravičevala zločine ukrajinskih neonacistov in pozivala k povečanju njihovega financiranja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev in zahodne zaveznice so že večkrat zavrnili navedbe Moskve, da se bori za "denacifikacijo" Ukrajine, kot neutemeljeno propagando Kremlja.

Amnesty International na svoji spletni strani opisuje Rusijo kot državo, ki "nadaljuje svojo agresivno vojno proti Ukrajini" in kjer "pravice do svobode izražanja, mirnega zbiranja in združevanja ostajajo močno omejene".

V odzivu na odločitev ruskega generalnega tožilstva pa je generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard sporočila, da organizacija ne bo prekinila svojega dela.

"Ta odločitev je del širših prizadevanj ruske vlade za utišanje nasprotovanja in izolacijo civilne družbe. (...) Oblasti se močno motijo, če menijo, da bomo z označitvijo naše organizacije za nezaželeno prenehali dokumentirati in razkrivati kršitve človekovih pravic - ravno nasprotno. Ne bomo se vdali grožnjam in si bomo še naprej neovirano prizadevali, da bi ljudje v Rusiji lahko brez diskriminacije uživali svoje človekove pravice," je dodala.

Moskva je v preteklosti prepovedala na desetine mednarodnih skupin civilne družbe v okviru zatiranja kritičnih glasov v državi, ki se je okrepilo od začetka ruske agresije proti Ukrajini februarja 2022.

Zaradi oznake "nezaželene" so bile številne skupine in organizacije prisiljene ustaviti delovanje v Rusiji, Rusi, ki delajo zanje, jih financirajo ali z njimi sodelujejo, pa so lahko kazensko preganjani, še navaja AFP.

Prejšnji teden je sodišče v Moskvi obsodilo mednarodno priznanega opazovalca volitev Grigorija Melkonjanca, sopredsednika neodvisnega ruskega gibanja za spremljanje volitev Golos (Glas). Obsodili so ga na pet let v kazenski koloniji zaradi nekdanjega sodelovanja Golosa z mrežo evropskih opazovalcev, ki so jo leta 2021 prepovedali.