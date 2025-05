»Za organizatorje Evrovizije je kazniva omemba vojnih zločinov in – ne zločini sami«

IZJAVA DNEVA

"Evropska radiodifuzna zveza (EBU), organizatorka Evrovizije, je v Baslu zamudila še eno priložnost, da bi se opredelila do zločinov v palestinski enklavi in pojasnila, zakaj za Izrael ne veljajo enaki vatli kot za Rusijo, ki jo je po invaziji na Ukrajino – upravičeno – izključila s festivala. Namesto koherentnih pojasnil se zateka v generične odgovore, češ da gre za tekmovanje nacionalnih televizij in ne vlad. Poskuša nas prepričati, da je Evrovizija apolitični televizijski šov, a obenem sprejema poteze, ki so docela politične in največkrat v prid eni sami sodelujoči državi – Izraelu."

"Pravila je zamaskirala v prepoved vseh simbolov, tudi mavričnih, le da se na odru ali v tako imenovani zeleni sobi, ne bi pojavili izrazi solidarnosti s Palestino. Prav tako je EBU španski nacionalni radioteleviziji RTVE zagrozila s finančnimi sankcijami, če bi komentatorja tudi v sobotnem večeru, tako kot v polfinalu, spomnila na več kot 50.000 ubitih Palestincev ter pozvala k miru in spoštovanju človekovih pravic. Za organizatorje Evrovizije je kazniva omemba vojnih zločinov in – ne zločini sami."

(Novinar Gašper Završnik o tem, da je EBU, organizatorka Evrovizije, v Baslu zamudila še eno priložnost, da bi se opredelila do zločinov v palestinski enklavi; v komentarju za Delo)