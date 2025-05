»Zaradi mene lahko Branko Grims trosi naokoli, da je Janez Janša najbolj toleranten politik na svetu«

"Branko Grims ima vso pravico do svojega mnenja. Zaradi mene lahko tudi trosi naokoli, da je zemlja ravna, da so domobranci osvoboditelji Slovenije in da je Janez Janša najbolj toleranten politik na svetu. In naj to počne na svoji televiziji, za katero je njen šef Boris Tomašič dejal, da je najpomembnejša televizija v Sloveniji. Da pa se mu daje prostor v osrednjih terminih javne televizije, kjer razlaga, da je šlo v predsedničinem govoru za politikantski izpad levičarske propagande, je vredno razmisleka in presoje. Ne gre za to, ali ima Branko pravico do svojega mnenja ali ne. Gre za to, da se mora presoditi, ali takšno mnenje sodi v javni diskurz. In za to so odgovorni uredniki javnega medija. Čas je, da se tem podžigalcem sovražnosti zaprejo vrata."

(Kolumnist Leon Magdalenc o izjavi evropskega poslanca Branka Grimsa, da je svoj nastop v evropskem parlamentu predsednica republike Nataša Pirc Musar sprevrgla v skrajno levičarski propagandni nastop; v kolumni za Dnevnik)