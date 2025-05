»Le redkokdo sploh še ve, kaj je bila druga svetovna vojna«

Evropa je prepuščena sama sebi

V članku z naslovom Zakaj spomin ne zadostuje, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Eva-Maria Schnurr piše o tem, da je osemdeset let po drugi svetovni vojni povojnega časa dokončno konec. Evropa je prepuščena sama sebi.

"To je naloga za prihodnost, za katero se je treba ozreti v preteklost. Kajti zdaj, ko so se Američani odrekli vrednotam minulih osemdesetih let, je nujno, da se spomnimo zgodovine. Spoznanj, ki jih je svetu prinesla zmaga nad nacionalsocializmom. Potem bi spoznali, da so bile vrednote in načela Zahoda odziv na zločinsko politiko, ki je svet pahnila v prepad – in ne gradovi v oblakih prebujenskih (woke) 'slabičev', kot nas prepričujejo Trump, Musk in Putin. In iz tega izpeljali ustrezne sklepe za prihodnost," je zapisala Eva-Maria Schnurr.

"V raziskavi judovske organizacije Jewish Claims Conference so na podlagi podatkov iz novembra 2023 ugotovili, da vsak deseti Nemec, ki je star med 18 in 29 let, ne ve, kaj je bil holokavst, v katerem so Nemci sistematično morili Judinje in Jude. Če kdo, bi morali prav Nemci poznati svojo zgodovino. Kar pomeni, da le redkokdo sploh še ve, kaj je bila druga svetovna vojna."



Eva-Maria Schnurr

"A poznavanje preteklosti šepa tudi in ravno v državi, kjer se je vse to začelo. V raziskavi judovske organizacije Jewish Claims Conference so na podlagi podatkov iz novembra 2023 ugotovili, da vsak deseti Nemec, ki je star med 18 in 29 let, ne ve, kaj je bil holokavst, v katerem so Nemci sistematično morili Judinje in Jude. Če kdo, bi morali prav Nemci poznati svojo zgodovino. Kar pomeni, da le redkokdo sploh še ve, kaj je bila druga svetovna vojna. Kajti množični pomor šestih milijonov Judov se je začel z nemško ofenzivno vojno in končal šele, ko so zahodni zavezniki premagali Nemčijo in se je vojna iztekla. Samozvani firer Adolf Hitler si je sodil sam, njegov nacionalsocialistični režim, ki je Nemčiji vladal od leta 1933, je padel. Blodnja o arijskem velikem nemškem cesarstvu, ki bi obsegalo skoraj vso Evropo, se je končala," je še poudarila Eva-Maria Schnurr.

