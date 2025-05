»Polna usta so nas človekovih pravic, v resnici pa si zatiskamo oči za to, da je korenček poceni«

KOMENTAR DNEVA

"Recimo, jug Italije, Španije, to so območja, kjer se prideluje hrana intenzivno. In ta hrana je pridelana v suženjstvu, ta hrana ni pridelana niti približno v sistemu, kjer bi lahko ljudje normalno funkcionirali. Kar jezen sem! Polna usta so nas človekovih pravic in enakopravnosti in vsega tega, v resnici pa si zatiskamo oči za to, da je korenček v nekem diskontnem trgovcu poceni. Nas nič ne zanima, kaj se s tistim dogaja, samo da mi čim manj plačamo zanj. Potem pa hrano mečemo stran!"

"V razvitem svetu je tudi zaradi hrane, ki je slabe kakovosti, vedno več debelosti in drugih zdravstvenih težav, saj se poje preveč slabega, ker je to na prvi pogled ceneje. Tudi če bi kupovali dvakrat dražjo hrano, pa bi pojedli malo manj in bi gledali, da je teh ostankov zelo, zelo malo, bi bili finančno na istem. Pa še za svoje zdravje bi poskrbeli. Evropa in svet bi morala bistveno več vlagati v izobraževanje potrošnikov, da bi potrošniki znali izbrati hrano, ki je pridelana na etičen način, od prvega v verigi do zadnjega, in da bi znali iskati hrano, ki je funkcionalna za njih."

(Toni Kukenberger, lastnik Ekosirarne, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o nezdravi in prepoceni hrani, ki jo kupujemo na Zahodu)