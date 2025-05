»Bil sem v Ukrajini, Siriji, Somaliji, Afganistanu, a nikjer ni bilo tako hudo, kot v Gazi«

IZJAVA DNEVA

"Bil sem tudi v Ukrajini, Siriji, Somaliji, Afganistanu … A nikjer ni bilo tako hudo, kot je trenutno v Gazi. Kdor tega ni videl v živo, si težko zamisli vsesplošno uničenje. Seveda, precej uničenja sem videl tudi v Ukrajini, ampak Ukrajina je v primerjavi z Gazo gromozanska država. Večji del Ukrajine še zmeraj stoji in ljudje z vzhoda lahko bežijo na zahod države ali v tujino, ljudje iz Gaze pa nimajo kam. Ujeti so na majhnem ozemlju in pred bombami bežijo z enega konca na drugega. Celotno prebivalstvo je razseljeno, porušenih je vsaj 70 odstotkov Gaze, več kot 40.000 ljudi je mrtvih, 100.000 jih je poškodovanih … Vse to na izredno malem prostoru, brez možnosti pobega. Ne, nič hujšega nisem videl."

(Plastični kirurg Tom Potokar o tem, kakšne so razmere v Gazi; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)