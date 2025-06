»Takšne zaušnice ameriški predsednik doslej še ni dobil«

IZJAVA DNEVA

"Takšne zaušnice ameriški predsednik doslej še ni dobil. Prisolila mu jo je lahko le institucija, ki Trumpovemu merkantilizmu, posmehovanju človekovim pravicam in delanju norca iz temeljev dostojnih meddržavnih odnosov zmore postaviti meje. To je ameriška pravosodna veja oblasti. Te si edine še ni podredil. Poleg novinarjev ostaja sodstvo največja nadloga njegovim poskusom, da preoblikuje ZDA po svoji meri in relativizira ameriško ustavo z ideologijo MAGA, skregano s temelji ameriške demokracije."

"Sodišče na Manhattnu namreč za protiustavno ni opredelilo le večine uvedenih carin, temveč je jasno povedalo, da je Trump tudi kradljivec. Pristojnosti za oblikovanje trgovinske politike si je namreč neupravičeno vzel od kongresa. Pozabil je na še eno temeljno zakonitost ameriške države, da je treba ustavo spoštovati tudi v obdobju, ko so razglašene izredne razmere. Takšen prezir do domačega prava sicer vse od neuspele vstaje na kongres pred štirimi leti zanj ni novost."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da so sodniki ameriškega sodišča za trgovinsko politiko carine s prvostopenjsko razsodbo opredelili za neustavne, ker je Trump presegel svoja pooblastila; v komentarju za Dnevnik)