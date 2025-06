»Janši je v eni točki že uspelo premagati Tita«

IZJAVA DNEVA

"Kako to, da ni še nikomur v SDS padlo na pamet, da bi predlagal preprosto rešitev. Janezu Janši naj se podeli dosmrtni predsedniški mandat na čelu stranke. Ali kot je na volilni konferenci izjemno lucidno ugotovila ena bolj prodornih članic stranke Jelka Godec: dobrega direktorja se ne menja, dobrega predsednika pa tudi ne. Potrebujete še kaj bolj enostavnega od te ugotovitve? Če je nekdo dober, je pač dober. In ne more se pokvariti čez noč. Ostal bo dober do konca svojega lajfa. In Janezu Janši je v eni točki že uspelo premagati svojega mladostniškega vzornika Josipa Broza - Tita."

"Tito je bil na čelo države izvoljen res do konca življenja, ampak njegov mandat je trajal le od leta 1953 do leta 1980. Točno sedemindvajset let. S sobotno izvolitvijo bo Janez na čelu stranke šestintrideset let. Čaka pa ga še en mejnik. Tito je bil šef partije enainštirideset let. Skratka, še slabih devet let in tudi ta rekord bo padel. Torej, držimo pesti, da bo Janez ostal zdrav in v formi. Prosto po Jelki se dobrih direktorjev in predsednikov ne menja. In glede na to, kako mladostniški in poln energije je bil Janez na odru, ni nobenih skrbi, da se mu ta podvig ne posreči."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da na volitvah za predsednika največje opozicijske stranke SDS edini kandidat ni dobil vseh glasov; v kolumni za Dnevnik)