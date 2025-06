»Podnebne spremembe utegnejo sprožiti verigo katastrofalnih reakcij«

IZJAVA DNEVA

"Bojim se, da utegnejo podnebne spremembe sprožiti verigo katastrofalnih reakcij. Možnih scenarijev je veliko, a mnoge stvari so jim skupne. Če omenim samo nekatere: podnebne spremembe nam uidejo izpod nadzora, spremljajo jih obsežne spremembe že tako osiromašenih ekosistemov, Amazonski pragozd se spremeni v savano, spremenijo se oceanski tokovi, obsežni deli planeta postanejo nenaseljivi, svetovno kmetijstvo ne more več nahraniti človeštva, prekinejo se preskrbovalne poti, svetovno gospodarstvo odpove, sledijo množične migracije, povečajo se napetosti med državami v različno ugodnih razmerah novega podnebja, jedrskega orožja pa imamo dovolj za večkratno uničenje planeta. To so zelo dramatični in žalostni scenariji, a zgolj zatiskanje oči pred njimi nam ne bo pomagalo. Če se človeštvo odzove organizirano, lahko v sodelovanju rešimo marsikateri izziv prihodnosti. V preteklosti smo že dokazali, da to zmoremo. Če bodo naš odgovor populizem, nacionalizem in sovraštvo, pa so naše možnosti veliko bolj skromne."

(Biolog Cene Gostinčar o tem, da podnebne spremembe predstavljajo največjo grožnjo človeštvu; via MMC RTV Slovenija)