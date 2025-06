Prva velika zmaga Trumpove ideologije MAGA v Evropi

IZJAVA DNEVA

"Tesna zmaga skrajno konservativnega Karola Nawrockega na predsedniških volitvah je prva velika zmaga Trumpove ideologije MAGA v Evropi. Poseg ameriške administracije v predvolilno dogajanje na Poljskem je bil več kot očiten. Čeprav je interes za poljsko politiko v ZDA razumljiv, ker je tam okoli deset milijonov državljanov poljskega rodu, pa seveda navijanje za enega od kandidatov ni sprejemljivo početje tuje države."

"Po eni strani so ZDA opozarjale pred ruskim vmešavanjem v volitve prek spletnih družbenih omrežij, po drugi strani pa so z jasnimi analognimi sporočili podpore počele prav tisto, pred čimer so svarile. Ameriški predsednik se je fotografiral s svojim poljskim zaveznikom Nawrockim, ki je nastopal s kloniranim Trumpovim geslom 'Najprej Poljska'. Ministrica ZDA za domovinsko varnost Kristi Noem ga je na shodu na Poljskem močno podprla kot pravega kandidata, ki lahko tako kot Trump povrne močno državo."

(Novinar Aleš Gaube o zmagi skrajno konservativnega Karola Nawrockega na Poljskem; v komentarju za Dnevnik)