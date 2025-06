»Gre za trenutek krize«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da gre za trenutek krize. Kriza, kot veste, je čas, ko se o stvareh odloča in ko se odločitve izvajajo. S filozofskega vidika, s katerega poskušam govoriti, je vse skupaj povezano z dejstvom, da je v nekem smislu v krizi morda celo zmožnost razumevanja zgodovine kot take. Kajti s heglovske perspektive je vprašljivo celo vprašanje, ali je zgodovino v naši situaciji sploh še mogoče razumeti filozofsko. Torej ne gre le za krizo zgodovine, temveč tudi za krizo razumevanja zgodovine. Mislim, da je problem podvojen. Ne gre le za to, da smo v krizi, temveč tudi za krizo razumevanja te krize."

(Nemški filozof Christoph Menke o tem, ali je zahodna civilizacija na točki preloma; v intervjuju za Delovo Sobotno prilog0)

Christoph Menke

© Borut Krajnc

