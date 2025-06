»Odnosi med Slovenijo in ZDA so padli na najnižjo raven do zdaj«

IZJAVA DNEVA

"Trumpistične ZDA so v minulem tednu dvakrat pokazale svoj pravi obraz. Najprej so ZDA vložile veto na predlog resolucije o Gazi v Varnostnem svetu OZN, ki ga je na predlog nestalnih članic predložila Slovenija. Resolucija je zahtevala takojšnje premirje, dostop humanitarne pomoči do prebivalcev Gaze in izpustitev talcev Hamasa. Za tem pa so ZDA uvedle še kontroverzne sankcije proti štirim sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu, med njimi tudi Slovenki Beti Hohler."

"Odnosi med Slovenijo in ZDA so s tem padli na najnižjo raven do zdaj. Civilizacijska sramota bi bili v teh geopolitično prelomnih časih odlični odnosi s trumpističnimi ZDA, ki pa bi bili mogoči v distopični prihodnosti, če bi v Sloveniji prevladala politična opcija zanikovalcev genocida. Teh je na srečo v Sloveniji le približno četrtina."

(Novinar Uroš Esih o tem, da so odnosi med Slovenijo in ZDA najslabši doslej; v komentarju za Delo)