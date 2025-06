Serija brezplačnih koncertov v središču Ljubljane

Od junija do avgusta se bodo pred Pritličjem zvrstili trije koncerti: KiKi, Megla in Liamere

Kiki

© Izak Kermc

Letošnja enajsta serija brezplačnih koncertov Selekcija, ki vsako leto poteka na stopnicah pred lokalom Pritličje, se bo začela to sredo, 11. junija, ob 20. uri s prvim koncertom v tednu Parade ponosa. Nastopila bo KiKi, ena najbolj izrazitih mladih avtoric na slovenski glasbeni sceni, ki s svojimi večplastnimi vokalnimi aranžmaji in temačno-poetičnimi besedili ustvarja dramaturško premišljene zvočne pokrajine.

Leta 2023 je v samozaložbi izdala svoj prvenec KRiKi, zbirko dvanajstih avtorskih skladb v slovenskem jeziku. Trenutno ustvarja svoj drugi album Pravljice s producentoma Jovico Novkovićem (Jovonanovo) in Blažem Miklom. Leta 2025 je bila KiKi izbrana za sodelovanje na slovenskem izboru za Evrovizijo (Ema), kjer se je predstavila s skladbo O-ou.

AsJTl3x61CM

V četrtek, 10. julija, bo sledil koncert škofjeloške trap trojice Megla, ki ustvarja svojevrstno atmosfero, skozi katero se gibljejo udarni 808i, igrivi hi-hati in domiselne melodije.

3CtWtffgQSU

V četrtek, 24. julija, bo nastopil downtempo alt-pop dvojec Liamere, ki se po dveh albumih in nekaj leth premora od domače temne elektronike tokrat obrača k svetlejšim produkcijskim prijemom, še vedno pa ostaja zvest raziskovanju presečiščem elektronike, popa in in trip-hopa. V letu 2025 sta izdala album Re-, ki nadaljuje tradicijo prepletanja melanholije v sozvočju raznih elektronskih žanrov.

Y1dkgkv5kv8

