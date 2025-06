Milan Kučan / »Slovenska politika išče izgovore za svoje neuspehe v stricih iz ozadja«

Za prvega predsednika republike genocid ni politično, temveč civilizacijsko oziroma pietetno vprašanje. O tem, da je trenutna predsednica republike Nataša Pirc Musar dejala, da je to, kar počne Izrael v Gazi, genocid, nekdanji predsednik Borut Pahor pa ga je zanikal, je Milan Kučan v oddaji Marcel na TV Slovenija dejal sledeče: "Ne gre za to, kdo se moti, ampak, kaj je res. Na podlagi mojega razumevanja tega, kar se v svetu dogaja, se v Gazi dogaja genocid."

O tem, ali je Evropa naredila dovolj oziroma karkoli, da bi ta genocid preprečila, pa je Kučan odgovoril: "Do zdaj ne. Prva stvar, ki je nekako znamenje, da vendarle je mera polna, je poskus odpovedi posebnega sporazuma, ki ga ima Evropska unija z Izraelom, ampak to je daleč od tega, kar bi človek pričakoval od neke skupnosti, ki je zrasla na izkušnjah svetovne vojne, tudi na izkušnjah holokavsta, na obsodbi holokavsta in tako naprej, da se enostavno okleva in da se noče tega prepoznati. Torej dejstva, ki se dogajajo vsak dan. In če pogledate, kdo po svetu omahuje glede tega, kdo v Evropski uniji omahuje in kdo v slovenski politiki omahuje, potem seveda dobite tudi odgovor."

Vprašanje genocida v Gazi je pri nas postalo pravzaprav veliko notranjepolitično vprašanje. Leva stran pravi, da gre v Gazi za genocid, desnica, posebej Janšev SDS, pa to ostro zanika, češ, to ni genocid.

Na vprašanje, kdo naj pokoplje žrtve povojnih pobojev, pa je Kučan odgovoril: "Pokopala jih bo slovenska država. Kdo v imenu slovenske države, ne vem. Predsednica se je glede tega že dostikrat izrazila in jaz upam, da ji bo tudi uspelo, da bo v tem letu, ko se spominjamo 80-letnice konca svetovne vojne, ko so se znotraj te vojne in tudi neposredno po vojni povsod po Evropi dogajala grozodejstva, da bo to zmogla in da bo to tudi uredila."

Voditelj oddaje Marcel Štefančič, jr. je Kučana opomni, da je Janez Janša že trikrat vodil državo in da bi lahko pokopal žrtve povojnih pobojev, če bi hotel. "Ne samo to, tudi tožilstvo so imeli po vojni v rokah in tudi takrat bi se lahko vprašanje, ki se zdaj dostikrat postavlja, o krivcih in odgovornih, postavljalo. Tako da to je neko vprašanje, ki se ga, bi rekel, skoraj drži v rezervi kot nek adut, ko igrate karte, da ga imate zmeraj pri roki, takrat, ko je treba stvari zaostriti," je komentiral Kučan.

Na vprašanje, ali je leva stran tako razpršena, da lahko Janša na naslednjih volitvah osvoji 50 odstotkov glasov, pa je Kučan odgovoril: "Je dovolj razdrobljena. In to, kar mene posebej skrbi, drobi se še naprej. Tako da razmišljanje, da se bo to pač nekako povezalo, da se bo iz teh povezanih delčkov naredil nek velik kup, mislim, da je to iluzija. Dostikrat vidim ne konceptualne razlike na levici, teh konceptualnih razlik v bistvu ni tako zelo veliko, vidim pa osebne ambicije. In kadar se osebne ambicije podrejajo nekemu skupnemu cilju, to je odgovornost za državo in za upravljanje z njo, potem v tem vidim, da je neka napaka in da je temu težko reči levica."

O tem, ali bi Janša lahko zmagal s takšnim naskokom, pa je Kučan povedal: "No, človeški spomin je kratek in tudi to, kar sem zdaj slišal v teh intervjujih, je, da je pravzaprav vlada, ki jo je vodil, padla zaradi nošenja mask. Ljudje so pozabili, kaj je bilo z STA, kaj je bilo s televizijo, kaj je bilo z robokopi, kaj je bilo z nasiljem nad policijo in tako naprej. Jaz nisem hodil protestirat s kolesarji proti vladi zato, ker bi mi predpisovali maske, sem sam vedel, da jo je potrebno nositi, ampak zaradi nasilja nad ljudmi in uporabe državnega nasilja zoper temeljno pravico do zborovanja in izražanja. Za to sem pa hodil seveda protestirat."

Je Janez Janša na desnici še vedno brez konkurence? "To seveda ne daje misliti, ali je na tem prostoru, ki ga zaseda, prostor še za koga drugega. Običajno je tako, da se v demokratičnih družbah, združbah, strankah, organizacijah, ko gre za vodenje, za usmerjanje, zmeraj nekako kosa, meri več konceptov, navsezadnje tudi več ljudi, ki so nosilci teh konceptov. Tu pač po toliko in tolikih letih vodenja te stranke, po enem samem človeku tega ne vidim in to mi seveda daje misliti, kakšna je notranja demokracija v tej stranki. Ampak to je seveda stvar, o kateri morajo soditi predvsem člani te stranke. Te sodbe od zunaj po mojem ne pomenijo nič," je v oddaji Marcel odgovoril Kučan.

Na vprašanje, ali lahko desnica osvoji oblast brez Janeza Janše, pa je Kučan dejal: "Težko, če seveda štejemo med desnico to stranko in še tisto, kar sebe proglaša, da je na desni strani v Sloveniji. Ta delitev na levo, desno in potem na sredino, desno sredino in levo sredino, jaz tega preprosto ne razumem. V Sloveniji je, in tako je po mojem tudi v drugih parlamentarnih demokracijah, levica in je desnica. In ali ti dve, levica in desnica, znata kooperirati, se znata dogovarjati o nekaterih stvareh, ki so ključne za državo in njeno prihodnost. Ali pa ne. In v Sloveniji je stvar taka, bi rekel že dolgo let, da se ne znata dogovoriti."

O tem, ali verjame, da Anže Logar in Matej Tonin z Janšo ne bosta šla v koalicijo pod nobenim pogojem, pa je Kučan povedal: "Težko, težko se vživim v njuno kožo, predvsem pa nekako dvomim ... Lahko jima gotovo ni. Najbrž vesta, s kom imata opravka."

O tem, da je šel Logar na samostojno pot, pa Kučan meni: "Jaz predvsem dvomim v iskrenost teh odločitev. Tega ne rečem prvič. Jaz bi recimo od človeka, ki je bil dolgo časa tako rekoč formalno drugi človek v neki stranki, ki je takrat sprejemala stvari, ki nekako ne gredo v koncept demokratičnega življenja, demokratične politike, da bi rekel, 'Mea culpa, bil sem tam, gledano nazaj danes obžalujem'. Tega jaz ne slišim. In dokler tega ne slišim, nekako dvomim, da je sposoben zdaj delati drugače."

Evropski poslanec Vladimir Prebilič je po malem že dajal vtis, da je novi obraz leve sredine, potem pa je nedavna javnomnenjska anketa Mediane pokazala, da Golobova Svoboda za Janševo SDS po novem zaostaja le še za dobre 3,5 odstotka, kar pomeni, da je torej Golob še vedno v igri. "Jaz pač gledam na to, kar počne vlada, dovolj kritično, ampak ne na način, da bi rekel, da ta vlada ni naredila nič. To se mi zdi, da je slabo izhodišče tudi za tistega, ki hoče recimo naskočiti to vlado. Ta vlada je naredila veliko dobrih stvari, nekaterih ni naredila, nekatere poteze so bile slabe. Predvsem mislim, da je bilo slabo, da so na začetku zelo veliko govorili o reformah, s pojmom reforma je pa neka predpostavka, da je treba vse od začetka spremeniti. Mislim, da na mnogih področjih stvari niso takšne, da bi jih bilo potrebno od začetka spreminjati oziroma predrugačiti, ampak je potrebno znotraj njih stvari, ki so slabe, ugotoviti in potem seveda tudi spreminjati. Mislim, da bi se vsaka pametna politika tega lotila. Recimo zdaj sem v teh intervjujih, na katere se vi sklicujete, bral, da je napaka oziroma razlog za to, da Slovenija zaostaja za drugimi vzhodnoevropskimi državami, pred katerimi smo nekoč bili, to, da se je odločila za gradualizem. Nosilec tega, da gremo na gradualistično razvojno politiko, je bil pokojni dr. Jože Mencinger," je v oddaji Marcel na TV Slovenija povedal Kučan.

Prvi predsednik republike za Goloba dejal, da je odličen komunikator, ki zna ljudi tudi navdušiti, a da se včasih zdi, da pozabi, da je za tem, kar je bilo govorjeno, potrebna akcija, ki mora to tudi uresničiti. "Ampak mislim, da to ni mogoče vezati samo na njega, samo na predsednika vlade, to je nek krog, ki ga na nek način utesnjuje, ki ga pravzaprav na nek način tudi določa, pri tem pa, veste, to je moja izkušnja, je krog svetovalcev zelo pomemben. Ker če živijo s prepričanjem, da si ti odvisen od informacij in ocen, ki ti jih dajejo, potem praktično ne vladaš ti, vladajo oni. Ne rečem, da se to zdaj dogaja, ampak hočem reči, ta nevarnost je tu," je še izpostavil Kučan.

Borut Pahor je v intervjuju za javno televizijo pri Jožetu Možini dejal, da ni mogel vladati, ko je bil premier, ker imajo slovenske levosredinske vlade zaradi stricev iz ozadja zavezane roke. "No, če to nekdo, ki je bil predsednik vlade, pove, da ni vladal, to pomeni, da je bil strašno slab vladar. Saj bi se človek vprašal, kdo je potem vladal, ko se je vlada pod njegovim vodstvom odločala za termoelektrarno, za šesti blok, in za nekatere druge stvari, za to, da se je ukinilo, kako bi rekel, nasprotovanje včlanjevanju Hrvaške v Evropsko unijo, dokler se ni rešil problem morske meje in tako naprej, skratka, govorjenje o tem, da si spoznal, da nekdo drug vlada v tvojem imenu, je seveda samo iskanje odgovora za tvojo nesposobnost. Ne bi razlagal, kakšen razgovor sva midva imela o tem, ampak to je nekaj, kar je mimo in tega jaz nočem vračati na današnje politično prizorišče," je povedal Kučan.

O tem, ali on na levici vleče niti iz ozadja, pa je Kučan odgovoril: "Torej, v Murglah po mnenju enega od vodilnih slovenskih politikov na desnici živi hudoben majhen palček, ki nagaja tudi njegovi družini in to razlaga svojim otrokom. To mislim, da vam pove vse. Okoli teh stricev iz ozadja bi vam pa rad le nekaj povedal. To je posebna zgodba slovenske politike, da išče izgovore za svoje neuspehe v stricih iz ozadja. Ima pa to nek negativen učinek za delovanje države in za njeno uspešnost. Namreč, ljudje so toliko prestrašeni, da bi se dobivali s t. i. strici iz ozadja, ki o nekaterih problemih nekaj vedo, imajo nekaj izkušenj, da od tega bežijo, skratka, neke normalne izmenjave izkušenj in pogovorov o tem, kaj je bil razlog, da so bile neke odločitve sprejete v nekih drugih okoliščinah, tega ni, ker se ljudje bojijo te stigme – Mi smo se z njim srečevali."

O tem, ali mu je bilo kdaj žal, da po koncu svojega zadnjega predsedniškega mandata ni šel v politiko, pa je Kučan v oddaji Marcel, dejal: "Ne, jaz vem, tudi na podlagi svoje izkušnje in izkušnje mnogih ljudi, s katerimi sem se srečeval – dva mandata na takšnih funkcijah sta več kot dovolj. Po dveh mandatih postane človek rutiner, nima več tiste strasti, tiste volje, da bi nekaj naredil, ampak se poskuša nekako, hočeš nočeš, subjektivno počutiti, da nosiš lovorov venec in da ti je Olimp tako rekoč zagotovljen."