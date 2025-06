»Čas je za ustavno obtožbo Trumpa. To bi morali prepoznati tudi v republikanski stranki.«

IZJAVA DNEVA

"Napotitev nacionalne garde v Kalifornijo zaradi zadušitve nasilja – to je bilo med protestniki omejeno in obvladljivo s policijskim ukrepanjem – je predvsem simbolno razkazovanje moči in preusmeritev pozornosti v druge vode. Elon Musk je namreč Trumpu z javnim nasprotovanjem odvzel prav toliko avtoritete, kot so mu je padci borznih tečajev pri njegovih megalomanskih osamosvojitvenih carinah."

"Trump kalifornijskega protestniškega odklona, tako kot kakšnega drugega ne, ne želi trpeti. Kajti tako nasprotovanje njegovim osamosvojitvenim carinam kot tudi nasprotovanje njegovi migracijski politiki je dvom o osrčju njegove politike Maga. Zaradi njene zaščite je pripravljen delovati onstran zapisanih ustavnih pooblastil, s čimer relativizira obstoječi ameriški pravni red, nevarno personalizira oblast in vse bolj potiska ameriško demokracijo v avtokratske vode. Ko očitno od oblastniške moči politično pijan reče, da je pogoj za napotitev marincev v Kalifornijo to, kar on misli, je čas za ustavno obtožbo. To bi morali prepoznati tudi v republikanski stranki."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da so napetosti v Kaliforniji dosegle vrhunec z napotitvijo nacionalne garde; v komentarju za Dnevnik)