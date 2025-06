»V Sloveniji sta obramba in denar občutljivi temi«

IZJAVA DNEVA

"Če državni zbor razpiše ta referendum, bo vlada morala zelo močno lobirati, da bi prepričala državljane o povečanju teh izdatkov. Kajti vemo, da sta v Sloveniji obramba in denar občutljivi temi. Zato bo to, če ga bomo imeli, zelo težek referendum, na drugi strani pa to napoveduje močnejši razkol znotraj koalicije. Levica se bo zavzemala za to, kar je bila vedno njena osnovna politika. Torej je jasno, da bo na referendumu vlada nastopala razdeljeno, vprašanje je tudi, kako se bo v tem primeru opredelil SD."

(Dekan ljubljanske Pravne fakultete Miro Cerar o pobudi Levice za posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)