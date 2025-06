»Da bi rešila vprašanje schengna​, bo morala EU postaviti migracijsko politiko na drugačne temelje«

IZJAVA DNEVA

"Demontaža schengenskega območja, kakršnega smo poznali, nima samo neposrednih gospodarskih posledic, ampak je tudi udarec EU kot skupnosti. Tudi na drugih področjih je videti močnejšo logiko zapiranja v nacionalne okvire. To, v zvezi z notranjimi konflikti in nepopolnostmi evropskega povezovanja, kot je pomanjkljivo delovanje enotnega notranjega trga, postavlja EU v vse težji boj s kitajsko in ameriško konkurenco."

"Da bi rešila vprašanje schengna​, bo morala EU postaviti migracijsko politiko na drugačne temelje. Nemočna politika v ciljnih državah ni pokazala državljanom, da ima stvari še pod nadzorom. To je eden od razlogov za vzpon tamkajšnjih desničarskih populistov."

(Dopisnik Dela Peter Žerjavič o tem, da je čas, da se v Evropi resneje lotimo migracijskih vprašanj; v komentarju za Delo)