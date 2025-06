Zaradi pritiskov ob podpori študentom festival Exit v Srbiji letos zadnjič

Vučić se je lotil svetovno znanega festivala

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

Zaradi pritiskov ob podpori študentom v Srbiji bo tamkajšnji festival Exit, ki je nastal pred 25 leti, letos potekal zadnjič. Organizatorji so v sporočilu za javnost pojasnili, da so od lani, ko so izrazili podporo študentskemu boju za svobodno in pravično družbo v Srbiji, izgubili vso javno finančno podporo. Festival bo med 10. do 13. julijem.

V sporočilu za javnost so organizatorji zapisali, da so od trenutka, ko so lani javno izrazili podporo študentom, izpostavljeni ogromnim finančnim in drugim pritiskom z namenom, da jim odvzamejo pravico do svobode mišljenja in izražanja.

"Čeprav smo izgubili vso javno finančno podporo na vseh ravneh oblasti - brez katere v omejenih gospodarskih razmerah v Srbiji tako velik in ugleden festival, kot je Exit, dolgoročno ne more obstajati -, ne bomo molčali. Verjamemo, da svoboda nima cene, zato bo letošnja jubilejna izvedba festivala zadnja, ki bo potekala v Srbiji, kjer se svoboda govora duši."



Festival Exit bo letos potekal od 10. do 13. julija v Novem Sadu. Kot so še dodali organizatorji, so sicer dobrodošli v številnih delih sveta, vendar "dolgujejo občinstvu še zadnji ples na Petrovaradinski trdnjavi". "Prav zato je naša ekipa odločena bolj kot kdaj koli prej, da bo letošnja edicija najbolj čustvena in nepozabna doslej," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Program je že objavljen, med nastopajočimi pa so napovedani Nina Kraviz, DJ Tiesto, The Prodigy, Loreen, Sex Pistols s Frankom Carterjem in DJ Snake.

Festival je pred 25 leti nastal kot študentsko gibanje za mir in svobodo v Srbiji in na Balkanu. Od svojih začetkov do danes se je uveljavil kot eden vodilnih festivalov na svetu, ki je v Srbijo in regijo pripeljal velika glasbena imena, najprestižnejše evropske festivalske nagrade ter na stotine milijonov evrov turističnega prihodka. Ob tem je poskrbel še za promocijo, ki jo, kot še navaja sporočilo za javnost, svetovni strokovnjaki ocenjujejo kot neprecenljivo.