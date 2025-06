»Janša je sam najbolj kriv za svojo osamljenost v politiki«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša je sam najbolj kriv za svojo osamljenost v politiki, saj iz ozadja vztrajno ruši svoje konkurente na desnem polu, ki pa so hkrati tudi njegovi potencialni koalicijski partnerji. Pa tudi defetizem in celo nekaj izsiljevanja lahko začutimo v teh izjavah, da bo čakal v opoziciji, na 'močno zmago' in celo na ustavno večino, ki je seveda nikoli ne bo. Kot bi hotel ljudi kaznovati, če nočete mene, pa imejte leve vlade."

"Nedvomno pa skuša doseči, da bi SDS postala edina stranka na desnici. To je Janševa ideja že od leta 1996, ko je predlagal večinski volilni sistem, kar je še danes njegova največja želja. Problem pa je v tem, da bi ga večinski sistem glede na rezultate vseh dosedanjih volitev neusmiljeno puščal v opoziciji."

(Janez Pogorelec, vidni član NSi o Janševi izjavi, da bodo pred volitvami sklepali koalicijo le z volivci; via Reporter)