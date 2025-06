»Izrael poskuša Iran povleči v neko večjo regijsko vojno«

IZJAVA DNEVA

"Izrael že dlje časa poskuša Iran povleči v neko večjo regijsko vojno. Tudi lani je bilo nekaj takih napadov. Z vojaškega vidika pa je v bistvu to uspeh, glede na to, koga jim je v bistvu uspelo ubiti v tem napadu. Dejansko so odrezali vrh iranske vojske. Uspelo jim je ubiti nekaj ključnih vojaških poveljnikov. Ubili so tudi nekaj ključnih jedrskih znanstvenikov, ki imajo zelo pomembno vlogo v iranskem jedrskem programu. In seveda uničili so tudi obrat jedrski obrat za bogatenje urana Natanc."

(Jelena Juvan s katedre za obramboslovje na fakulteti za družbene vede, o izraelskem napadu na Iran; v intervjuju za Radio Slovenija)