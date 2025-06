Genocid se ne zgodi šele takrat, ko (in če) o tem odloči sodišče

IZJAVA DNEVA

"Argument, da genocida ni oziroma da o njem ne moremo govoriti, dokler o tem v prihodnosti ne odloči pristojno mednarodno sodišče, je vprašljiv. Genocid se ne zgodi šele takrat, ko (in če) o tem odloči sodišče, ampak se dogaja (če se dogaja) v sedanjosti, v tem trenutku. Čas za ukrepanje, da se prelivanje krvi ustavi, ne glede na to, kako ga bo (če ga bo) nekoč okarakteriziralo pristojno mednarodno sodišče, ni kasneje, za nazaj, ampak danes in takoj. Čeprav tudi sam menim, da genocid ni ohlapna nalepka, ki jo lahko prilepiš na kogarkoli in katerokoli situacijo, ob kateri si čustveno vznemirjen ali prizadet, to ne pomeni, da nam v čakanju na morebitno sodbo sodišča ni dovoljeno izražati zaskrbljenosti, da do njega že prihaja."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o genocidu v Gazi; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)