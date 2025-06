»Islamska republika nima namena razviti jedrsko orožje«

Iranski predsednik Masud Pezeškian je državljane pozval k enotnosti spričo izraelske agresije

Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes državljane pozval k enotnosti spričo izraelske agresije, ki je od petka v islamski republiki zahtevala več kot 220 življenj. Katar in Oman, posrednika v jedrskih pogajanjih med Iranom in ZDA, sta pred tem v nedeljo sporočila, da Teheran pogajanj v času sovražnosti z Izraelom ne bo nadaljeval.

"Vse razlike, vprašanja in probleme, ki so obstajali, moramo danes odložiti na stran in se z enotnostjo (...) pokončno upreti tej genocidni kriminalni agresiji," je v nagovoru v parlamentu dejal Pezeškian.

Ponovil je, da islamska republika nima namena razviti jedrsko orožje, a da bo še naprej uresničevala svojo pravico do uporabe jedrske energije in raziskovanja na tem področju.

V nedeljo bi moral Iran z ZDA v omanski prestolnici Maskat nadaljevati pogajanja o svojem jedrskem programu, namenjena sklenitvi sporazuma, ki bi nadomestil tistega iz leta 2015. Od tega so namreč ZDA med prvim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa enostransko odstopile.

Spričo eskalacije razmer, ki jo je v petek z obsežnimi napadi na Iran sprožil Izrael, so bila pogajanja odpovedana, Katar in Oman, ki v pogovorih posredujeta, pa sta v nedeljo sporočila, da Teheran z njimi ne bo nadaljeval, dokler ne "zaključi svojega odziva" na izraelske napade oz. ne preneha biti tarča agresije.

Izrael, kjer je bilo v iranskih napadih ponoči ubitih najmanj osem ljudi, danes po lastnih navedbah z letalstvom napada izstrelišča raket v Iranu in poveljniške centre iranske vojske v Teheranu. Od petka so sicer v Izraelu našteli skupno 24 mrtvih.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je na omrežju Telegram prebivalcem iranske prestolnice zagrozil, da bodo plačali visoko ceno za napade na izraelske civiliste. Ob tem je vrhovnega voditelja, ajatolo Alija Hameneja označil za arogantnega diktatorja in strahopetnega morilca, ki da namerno napada izraelske civiliste, poročajo tuje tiskovne agencije.