Raven politične kulture v Sloveniji

IZJAVA DNEVA

"Miniziranje postopkov ni spodbudno sporočilo. Mi preverjamo vse, kar je v naši pristojnosti, naj bo primer težji ali lažji, kar je v boju proti korupciji težko oceniti. Ni vedno problematičen znesek. Z leti se je izoblikoval neki modus operandi, kako z diskreditacijo, z minimaliziranjem ugotovitev, banaliziranjem institucije ali pa z ignoriranjem priporočil in ugotovitev preživiš in se s tem preprosto ne ukvarjaš. To kaže na raven politične kulture."

(Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, o lahkotnosti dojemanja resnosti korupcijskih tveganj; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)