»Če bomo volivci Janši dopustili, bo prevzel oblast kot diktator družbe«

IZJAVA DNEVA

"Sprava pomeni temeljno pripravljenost na sodelovanje vseh in vsakogar, ne glede na versko, ideološko, politično prepričanje posameznikov. Kako drugače bi potekal upor Slovencev proti okupatorjem, če bi bili spravljeni med seboj in bi skupno sodelovali v boju z njimi? Koliko trpljenja bi bilo manj, koliko manj tragedij in vojnih žrtev, da o povojnih sploh ne govorim. In kako je danes?"

"Vidimo, kako se desnica organizira, kako Janša javno govori, da ni dovolj, da bi na volitvah SDS le zmagala, dobiti mora dvotretjinsko večino! Zakaj? Da bo preobrnil vso družbeno strukturo, vse institucije. V demokraciji je oblast razdeljena med strankami. Kopičenje, hotenje presežno, absolutno zmagati, spada v totalitarne režime. Janša je pri nas edini resnični dedič klerokatoliškega in boljševiškega totalitarizma. Če mu bomo volivci dopustili, bo prevzel oblast kot hegemon, kot diktator družbe, v kateri bo huje, kot je bilo zadnjih dvajset let v socializmu."

(Sociologinja in filozofinja Spomenka Hribar o spravi; v intervjuju za Nedelo)