»Netanjahu je ponovno dokazal, da je sam največja grožnja za varnost v regiji«

Rusija in Turčija kritični do Izraela

Rusija je v torek kritizirala Izrael zaradi napadov na Iran, zlasti na jedrsko infrastrukturo, kar po navedbah Moskve "vodi svet proti jedrski katastrofi". Do Izraela je bila kritična tudi Turčija. Premier Benjamin Netanjahu predstavlja največjo grožnjo za varnost na Bližnjem vzhodu, je menil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

"Nenehni intenzivni napadi izraelske strani na miroljubne jedrske objekte v islamski republiki Iran so nezakoniti po mednarodnem pravu," je v torkovi izjavi navedlo rusko zunanje ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napadi so "nesprejemljiva grožnja mednarodni varnosti in svet peljejo v jedrsko katastrofo, katere posledice bo čutiti povsod, tudi v samem Izraelu," so dodali.

Rusija je pozvala Izrael, naj preneha z napadi na iranske jedrske objekte in območja, ki jih spremlja in nadzoruje Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

V Moskvi so ob tem obtožili Zahod, da manipulira z globalnim sistemom, dogovorjenim v okviru sporazuma o neširjenju jedrskega orožja.

Izrael je s petkovim obsežnim napadom na Iran sprožil nov val zaostrovanj na Bližnjem vzhodu. Med številnimi ubitimi je tudi več jedrskih znanstvenikov. Izrael trdi, da je bil napad usmerjen proti iranskemu jedrskemu programu, saj naj bi bila islamska republika zelo blizu temu, da razvije jedrsko orožje. Iran medtem vztraja, da njihov jedrski program služi zgolj civilnim namenom.

Do Izraela je bila v torek kritična tudi Turčija. Predsednik Erdogan je v telefonskem pogovoru s katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom al Tanijem dejal, da je izraelski premier Netanjahu "ponovno dokazal, da je sam največja grožnja za varnost v regiji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.