Dostopnost vrhunske kulture / »Kakovostne glasbene vsebine želimo približati čim širšemu krogu poslušalcev«

S koncertom na Kongresnem trgu se bo začel festival Imago Sloveniae

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo zvečer odprli 37. sezono mednarodnega festivala Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani. Na otvoritvenem koncertu bo nastopil Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko novega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija, kot solisti se bodo predstavili najboljše članice in člani orkestra.

Solistično bodo nastopili flavtistka Marta Sesar, violončelist Ivan Šoštarič, rogista Jože Rošer in Blaž Ogrič ter violinistka Manja Slak. Program ponuja glasbo od Mozarta prek Dvoržaka do Camilla Saint-Saensa, na sporedu je tudi Rapsodični ples Uroša Kreka. Koncert je hkrati del festivala Junij v Ljubljani.

S tem se bo začela 37. sezona festivala Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani, ki so ga posvetili dolgoletnemu direktorju Janošu Kernu, ki je bil skoraj 20 let glavni organizator te prireditve. Festival pod vodstvom Jana Kerna programsko nadaljuje njegovo usmeritev in bo tudi tokrat občinstvu brezplačno predstavil številne glasbenike različnih zvrsti.

"Naše temeljno vodilo ostaja dostopnost vrhunske kulture, saj želimo kakovostne glasbene vsebine približati čim širšemu krogu poslušalcev," so zapisali pri Imagu.

Do konca avgusta, ko bodo na sporedu prav tako tradicionalne Noči v stari Ljubljani, bo program ponujal izbor od klasike in predstavitve mladih talentov do jazza in etno glasbe. V tem času se bo po napovedih zvrstilo več kot 60 koncertov, na katerih se bo predstavilo več kot 600 glasbenikov iz 24 držav.

Festival bo gostoval tudi v nekaterih drugih mestih po Sloveniji, med drugim v Gornjem gradu, Metliki in Semiču, pa tudi v zamejstvu, saj so se ob letošnji Evropski prestolnici kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica povezali z Glasbeno matico Furlanije-Julijske krajine za festival Prečkanja, ki ga umetniško vodi pianist Aleksander Gadžijev.

Med letošnjimi nastopajočimi so organizatorji izpostavili klavirski duo italijanskih pianistov Sergia Machegiannija in Marca Schiave, italijansko-madžarski trio Sideris in klavirski trio Accio, ki združuje avstrijske glasbenike iz salzburškega Mozarteuma. Čembalistka Eva Dolinšek ter plesalka in koreografinja Anja Mejač bosta izvedli plesni koncert na Goldbergove variacije.

Nastopili bodo tudi mednarodno uspešna violinistka Lana Trotovšek in kitarist Mak Grgić, avstrijska harfistka Elisabeth Plank in danski komorni zbor Hymnia. V stari Ljubljani bo ob petkih postavljen jazzovski oder, na katerem med drugim pričakujejo zasedbo enega osrednjih kubanskih kontrabasistov Rolanda Abreuja.

Del festivala bo tudi mednarodni muzikološki simpozij na temo romskih in sintskih glasbenikov in glasbenic med državo, trgom in družbo.