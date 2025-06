Bo Will Smith upodobil Baracka Obamo?

Ameriški igralec je namignil, da bi ga utegnila zanimati vloga nekdanjega predsednika ZDA

Igralec Will Smith je že upodobil Muhammada Alija in očeta sester Serene in Venus Williams. Ali bi lahko odigral tudi nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, pa bi razmislil. "Vsekakor bi razmislil o vlogi predsednika Obame," je povedal v intervjuju za nemško tiskovno agencijo dpa v Londonu. Pred tem ima sicer drugačne načrte.

Igralec je trenutno z mislimi bolj pri glasbi, saj je nedavno izdal nov hip hop album Based on a True Story. Z njim se bo kmalu odpravil na evropsko turnejo.

Igralec je leta 1989 poleg didžeja Jazzyja Jeffa postal prvi raper, ki je prejel grammyja.

Kot solo izvajalec je Smith izdal skupno pet studijskih albumov in zasedel vrhove lestvic s pesmimi, kot so Men in Black, Gettin' Jiggy Wit It, Miami in Wild Wild West. V okviru turneje ima od konca junija do začetka septembra predvidene nastope v približno desetih evropskih državah ter v Veliki Britaniji in Maroku.

Kot je razkril Smith, bo na nastopih uporabil tudi svojo najbolj uspešno objavo na družbenih omrežjih, ki je na Instagramu doslej zabeležila skoraj devet milijonov všečkov. V objavi je poustvaril znani plesni prizor iz serije Princ z Bel-Aira skupaj s takratno soigralko Tatyano Ali. Zaplesala sta na pesem Anxiety ameriške raperke Doechii, ki se je prav tako pojavila na posnetku.