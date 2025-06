Obsojena Janševa ministrica

Pomagala je pri goljufiji v škodo EU

»Z namenom, da se me odstrani iz političnega prostora, se me že dlje časa osebno blati in diskreditira.« Tako je Aleksandra Pivec februarja 2021 komentirala hišno preiskavo, ki so jo pri njej doma izvajali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada. Preiskovali so sume oškodovanja denarja EU pri projektu Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT) v letih 2017/2018, ki ga je izvajala Turistično-gostinska zbornica Slovenije z zunanjimi sodelavci, med katerimi je bila tudi ona.

V torek pa je v javnost prišla informacija: Aleksandra Pivec je priznala krivdo iz obtožnice evropskega tožilstva, torej krivdo za pomoč pri goljufiji v škodo EU, saj je od TGZS dobila plačane storitve, ki jih ni izvedla. Ker je šlo za manjše zneske oškodovanja, ji je sodnica izrekla enotno denarno kazen v višini 10.000 evrov. To mora odplačati (po navedbah STA v 20 obrokih), sicer ji grozi zaporna kazen.

Posebej pomenljiva okoliščina je, da je Pivčeva kazniva dejanja, ki jih zdaj priznava, pred tem pa jih je leta zanikala, izvedla v letih 2017/2018. Po njihovi izvedbi je šele doživela karierni vrhunec v politiki: kar v dveh vladah je zasedala eno najvišjih političnih funkcij – prvič je bila kmetijska ministrica v Šarčevi vladi in nato še v Janševi (iz te je po nekaj mesecih odšla zaradi drugih afer). Na obrat države je verjetno vplivala usodno; januarja 2020 je prevzela vodenje Desusa (od Karla Erjavca) in pod njeno taktirko je Desus omogočil Janševo vlado marca 2020. In še to: na Turistično-gostinski zbornici Slovenije so zaradi afere SRIPT že novembra 2019 odstavili direktorico Klavdijo Perger, ki je med drugim najela Pivčevo, vrnili pa so tudi projektni denar.

Za Aleksandro Pivec sodnih postopkov sicer še ni konec, saj jo v ločenem postopku toži Turistično-gostinska zbornica Slovenije, ki ji je po informacijah v javnosti izplačala nekaj nad 26.000 evrov. Pivčeva je zdaj samostojna podjetnica, registrirana seveda za »podjetniško svetovanje«.