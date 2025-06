»Evropa je padla na izpitu«

V Levici razkrivajo, kdo Slovenijo sili v militarizacijo

V Levici so v sporočilu za javnost spomnili, da sta pred dobrimi 20 leti George Bush mlajši in njegova administracija lagala glede tega, da je Irak posedoval orožje za množično uničevanje. Takrat sta Francija in Nemčija (se pravi Schröder in Chirac) zavrnila sodelovanje in obsodila invazijo. Danes pa, tako v Levici, se ZDA niti ne pretvarjajo, da je to razlog, saj je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da mu je vseeno, kaj pravijo jedrski inšpektorji in njegovi lastni obveščevalci.

"Militarizacija, ki jo zahtevajo, ne pomeni samo padca na nizek ameriški standard socialne države in javnih storitev. Pomeni tudi nadaljevanje hlapčevanja ameriškim interesom, z dodatkom, da upošteva Trumpovo zahtevo, da Evropejci kupujemo več orožja."



Levica

"Evropski voditelji niso na nobeni točki pokazali niti trohice samostojne drže. Ursula von der Leyen še naprej ponavlja, da se ima Izrael pravico “braniti”. Nemški kancler Merz izjavi, da Izraelci opravljajo umazano delo namesto vseh nas. Za Macrona je Iran faktor nestabilnosti v regiji. Vsi pozivajo Iran nazaj k pogajanjem, kot da je on tisti, ki jih je razdrl. Nikjer niti črke o tem, da je napad na suvereno državo nesprejemljiv in da zaostruje že tako napete razmere v regiji," so zapisali v Levici in dodali, da so to ljudje, ki od Slovenije zahtevajo 5 odstotkov BDP za orožje.

Zakaj? "Odkar je Danska omogočila ameriško uporabo svojih vojaških baz in so potihnile grožnje glede Grenlandije, ni Evropa pokazala niti kančka od Amerike odstopajočega pogleda na svet. Militarizacija, ki jo zahtevajo, ne pomeni samo padca na nizek ameriški standard socialne države in javnih storitev. Pomeni tudi nadaljevanje hlapčevanja ameriškim interesom, z dodatkom, da upošteva Trumpovo zahtevo, da Evropejci kupujemo več orožja," so v Levici še dodali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da takšno zunanjo politiko ostro zavračajo in izpostavili, da je Evropa padla na izpitu.

"Izgovor, da se s tem kdorkoli postavlja na lastne noge, je le pesek v oči. Načrt 5 odstotkov ni nič drugega kot podrejanje pričakovanjem Donalda Trumpa in nadaljevanje hlapčevanja ameriškim interesom," so še sklenili v Levici.