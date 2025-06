»Smo v neprestanem boju za to, da bi bilo naše življenje kot v Ljubljani«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da smo glede tega v Sarajevu posebni. Že takoj zjutraj, čim se zbudiš in greš na ulico, moraš moraš biti pripravljen na provokacije, fore in izmenjavo komentarjev. V tem pogledu je Sarajevo trd prostor, saj ves čas drug drugega na neki način preizkušamo. Vendar je vse vedno nekakšna humoreska oziroma gre za črni humor. Moram priznati, da je naša realnost veliko bolj tragična, kot se mi do nje obnašamo. Po uničenju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja si Bosna ni nikoli opomogla na pravi način. Radi rečemo, da smo stalno na dnu dna, in kar koli počneš, to počneš s podobnim kodom kot v vojni, da bi drug drugemu naredili življenje lepše in bolj smiselno, saj pri nas država dela proti svojim prebivalcem, z izjemo tistih, ki so del nje. Smo v neprestanem boju za to, da bi bilo naše življenje kot v Ljubljani. Ko pridem sem, doživim kulturni šok."

(Bojan Hadžihalilović, sarajevski gtafični oblikovalec, o vlogi humorja; v intervjuju za Dnevnik)