»Petrol je monopolist, ki izsiljuje delovne ljudi in jih jemlje za talce«

Spor med Petrolom in vlado odmeva tudi med poslanci

Spor med energetsko družbo Petrol in vlado glede regulacije cen naftnih derivatov odmeva tudi med poslanci. Medtem ko v Levici pravijo, da Petrol svojo prevladujočo vlogo na trgu izkorišča za "izsiljevanje na hrbtih delovnih ljudi", poslanci opozicije v poslanskih vprašanjih žogico pošiljajo bolj na vladno stran.

Poslanec Levice Milan Jakopovič je tako v izjavi za javnost poudaril, da Petrol ni žrtev v trenutnem dogajanju glede razširjene regulacije cen naftnih derivatov, ki po novem velja tudi na bencinskih servisih na avtocestah.

"Petrol je monopolist, ki svojo prevladujočo vlogo na trgu izkorišča za to, da izsiljuje na hrbtih delovnih ljudi in jih jemlje za talce," je zatrdil. Spomnil je, da ima podjetje na ravni skupine več kot šest milijard evrov prihodkov in rekordnih skoraj 146 milijonov evrov čistega dobička, da so si delničarji izplačali dividende in da je bil dobiček v prvem letošnjem trimesečju več kot dvakratnik tistega iz enakega obdobja lani.

Jakopovič meni, da je tako tudi zaradi regulacije cen naftnih derivatov, ki da pomeni le dobro za ljudi, medtem ko da deregulacija pred leti ni prinesla izboljšanja na področju oskrbe z naftnimi derivati, hkrati pa je pomenila bistveno višje cene.

V Levici upravo Petrola pozivajo, da se vzdrži ravnanj, kot so grožnje z zapiranjem bencinskih servisov na ruralnem področju, ki so življenjskega pomena za ljudi, in s prekinitvijo donacij in sponzorstev.

"Stavka je za delovne ljudi in ne za korporacije pri ustvarjanju dobička," je povedal spričo napovedanega današnjega protestnega zaprtja Petrolovih prodajnih mest zunaj avtocest, ki ga je družba sicer potem preklicala.

Poslanci iz opozicije medtem v trenutnem sporu med vlado in Petrolom žogico pošiljajo bolj na vladno stran.

Franc Medic (NSi) je tako v poslanskem vprašanju pristojnemu ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru zapisal, da se je Petrol kot ponudnik goriv na vladno odločitev glede podaljšanja obstoječe regulacije in njene širitve na avtocestne bencinske servise, "seveda odzval v skladu z ekonomsko logiko vsakega podjetja, ki opravlja storitve na trgu".

"Zapiranje prodajnih mest, kot so manjši bencinski servisi na podeželju, bodo najbolj prizadeli tamkajšnje prebivalce, ki niso krivi, da se vlada in družba, v kateri ima država tretjinski lastninski delež, ne zmoreta ali pa ne želita dogovoriti o rešitvah, ki ne bi imele negativnih posledic za prebivalce in državljane," je navedel.

Takšna samovolja po njegovih besedah ustvarja le zmedo in slabo voljo med ljudmi in meče slabo luč na nepremišljene in rokohitrske poteze vlade na področju regulacije cen pogonskih goriv. Medica zanima, če je vlada pretehtala vse vidike sprejetja najnovejše uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ali se s Petrolom dogovarja o morebitnih rešitvah za prizadete prebivalce.

Andrej Poglajen iz vrst SDS medtem po zaprtju bencinskega servisa v Črnem Vrhu nad Idrijo, ki po njegovih opozorilih pomeni velik udarec za prebivalce v tem okolju, Kumra med drugim sprašuje, kako bo vlada zagotovila, da prebivalci Črnega Vrha in podobnih podeželskih krajev v Sloveniji ne bodo prepuščeni sami sebi glede osnovne energetske preskrbe.

Zanima ga tudi, ali vlada načrtuje sistemske ukrepe za preprečevanje odmiranja osnovne energetske infrastrukture na podeželju, predvsem v primerih, kjer gre za edini vir oskrbe z gorivo; ali pripravlja kakršnekoli spodbude za ohranitev ali nadomestno rešitev v krajih, kjer zasebni ponudniki nenačrtovano ukinjajo osnovne storitve, in ali ministrstvo za okolje, podnebje in energijo razmišlja o uvedbi sistemskih spodbud za vzpostavitev samopostrežnih točilnih enot ali mobilnih bencinskih točk v krajih, kjer obstaja energetska praznina zaradi umika zasebnih ponudnikov.

Poglajnov strankarski kolega Jožef Jelen pa je vlado v luči napovedanega zapiranja Petrolovih bencinskih servisov po državi poudarja, da je do zaprtja prišlo brez kakršnegakoli predhodnega obvestila lokalnih skupnosti, kar da pomeni popolno ignoranco do prebivalcev, občin in turističnih ponudnikov, ki jih to najbolj prizadene.

Po njegovem prepričanju gre za nedopusten udarec prebivalcem, lokalnim skupnostim in ponekod tudi turističnemu gospodarstvu, ter povečuje tveganje izseljevanja in gospodarske stagnacije ruralnih območij. Jelen meni, da država tudi tako "očitno dopušča tiho centralizacijo osnovnih storitev", pri čemer podeželje izgublja tudi tiste redke infrastrukturne točke, ki so bistvenega pomena za vsakodnevno mobilnost ljudi, podjetij in turistov.

Zaradi nujnosti položaja in škodljivih posledic vlado poziva k takojšnjemu odzivu. Zanima ga, kakšne rešitve vlada načrtuje za nadomestitev izgubljene infrastrukture, in ali namerava pripraviti poseben akcijski načrt za ohranitev glavnih podpornih storitev na podeželju, vključno z bencinskimi servisi.