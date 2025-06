»EU izgublja svojo moč«

IZJAVA DNEVA

"Evropska unija in Evropa kot celina bi se morala zavedati, da je Bližnji vzhod seveda naše dvorišče, to je pred našimi vrati. In zato zelo pozorno spremljamo vse skupaj. Tisto, kar mene in še marsikaterega mojega kolega moti, pa je, da EU izgublja svojo moč pri tovrstnih mednarodnih spopadih, ki imajo širše razsežnosti. To za EU seveda ni dobro. Ko se v vojno med dvema državama vmeša nekdo tretji, se hitro lahko v vojno potegne še koga."

"Največja cokla Evrope v mednarodnih odnosih je njena neenotnost. Pa naj gre za Gazo, Palestino, Ukrajino in Rusijo, zdaj za Izrael in Iran. To nas vleče nazaj. In EU ni več politični akter. Če smo še gospodarsko tretji največji akter, politično zagotovo nismo v tem rangu."

(Predsednica republike Nataša Pirc Musar ob Dnevu državnosti o neenotnosti EU; v intervjuju za Radio Slovenija)