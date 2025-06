Fotograf, ki že desetletja dokumentira prizorišča svetovnih konfliktov

V Galeriji Jakopič bodo odprli razstavo mednarodno priznanega italijanskega fotoreporterja Paola Pellegrina

Ljudje bežijo iz Libije zaradi spopadov med uporniki in Gadafijevo vojsko. Mejni prehod pri Ras Jdiru, blizu Ben Guerdana. Ras Jdir, Tunizija, 2011

© Paolo Pellegrin / Magnum Photos

V Galeriji Jakopič bodo danes, ob 18.00 odprli razstavo mednarodno priznanega italijanskega fotoreporterja Paola Pellegrina. Postavitev z naslovom Antologija ni klasičen retrospektivni pregled, temveč skrbno zasnovan vizualni dialog med fotografskimi cikli in podobami, ki presegajo meje kontinentov in desetletij, so napovedali.

Kot je na današnjem vodstvu za novinarje povedala sokustosinja razstave Marija Skočir, Pellegrin že desetletja dokumentira prizorišča svetovnih konfliktov. Izbor fotografij na razstavi sega od leta 1999, ko je začel na Balkanu, pa vse do leta 2023 s fotografijami iz Ukrajine. Vmes so fotografije s številnih krajev in držav po svetu, predvsem z Bližnjega vzhoda, pa vse do afriške celine, tudi Indonezije, Japonske in ZDA. Pellegrin po njenih besedah z liričnim pristopom in empatijo obravnava resnično velike tragedije človeške civilizacije ter pri tem pokaže tudi na izjemno odpornost in sposobnost človeštva, da preživi najhujše.

Razstava uvedejo trije skoraj popolnoma črni interierji iz Gaze, v katere svetloba vstopa le skozi strelne line in ki so kot fragmentirani zapisi travme in preživetja. Pellegrin je o izboru povedal, da je šlo glede na zelo obsežen opus fotografij iz Gaze pravzaprav za iskanje bistva. Fotografijo je primerjal s kiparstvom, ki je umetnost odvzemanja materiala. Tako so tudi sami začeli izločati fotografije in na koncu prišli do te trojice skorajda abstraktnih fotografij.

Fotografija ima po njegovih besedah zelo širok razpon, lahko predstavlja specifično, a tudi univerzalno. Omenjena trojica fotografij, ki je po njegovih besedah nekoliko metaforična, pa se po besedah Skočir lepo poveže z zaključkom razstave, s prizori skoraj popolne beline z Antarktike, kjer posamezne razpoke v ledeni površini razkrivajo slutnjo nestabilnosti pod navidezno neokrnjenostjo narave. Med tema dvema poloma se, kot so zapisali v galeriji, razpira vsa kompleksnost človeškosti, kot jo je ujel Pellegrinov objektiv.

Fotografov zgodnji projekt o Albancih, ki so bežali s Kosova, iz leta 1999 že razkriva njegov občutek za intimnost in ekspresivno formo. Sledijo fotografski cikli s ključnih kriznih žarišč - podobe druge palestinske intifade, ameriško vodene invazije na Irak, Darfurja, cunamija v Indijskem oceanu in izraelskih zračnih napadov v Libanonu.

Dogajanje v Gazi Pellegrin spremlja od začetkov operacije Cast Lead pa vse do mladih civilistov, na katerih vojna pušča neizbrisljive sledi. V Siriji in iraškem Mosulu pod nadzorom Isisa je beležil posledice urbanih bojev in njihovih učinkov na civilno prebivalstvo. Vzporedno je dokumentiral migracijske poti prek Sredozemlja. Njegov najnovejši cikel je iz Ukrajine.

Palestinski deklici se kopata v Mrtvem morju. Zahodni breg, zasedeno palestinsko ozemlje, 2009

© Paolo Pellegrin / Magnum Photos

Poleg tem konfliktov se Pellegrin ukvarja tudi z okoljskimi krizami, kot pričajo že omenjene podobe z Antarktike, pa tudi posnetki požarov v avstralskih gozdovih.

Leta 1964 rojeni Pellegrin je študiral arhitekturo na Univerzi la Sapienza in nato fotografijo na Istituto Italiano di Fotografia. Med letoma 1991 in 2001 ga je zastopala agencija Agence VU iz Pariza, od leta 2001 je bil sprva pridruženi, od leta 2005 je polnopravni član agencije Magnum Photos. Deset let je bil pogodbeni fotograf za Newsweek. Je prejemnik enajstih nagrad World Press Photo, zlate medalje Roberta Cape in še mnogih drugih priznanj.

Fotografije za razstavo, med njimi številni vintage originali, in videi so bili izbrani iz Pellegrinovega osebnega arhiva in iz arhiva agencije Magnum Photos.

Razstava bo na ogled do 2. novembra.